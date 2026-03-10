この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元教師のすぎやま氏が自身のYouTubeチャンネルで「【保護者必見】新学期が不安な不登校の子へ。今からやっておくべき「心の準備」と「現実的な対策」」を公開した。進級やクラス替えを控えて不安を抱える不登校の子供と保護者に向け、新学期に向けて今からやっておくべき対策と心構えについて語っている。



動画の冒頭ですぎやま氏は、新学期は環境の変化が大きく、不登校の子供が1年で最も不安になる時期だと説明。親も同様に悩みを抱えやすいと指摘した上で、5つの具体的な対策を提示した。



まずは「行くことをゴールにしない」と切り出し、無理に登校させるのではなく、昼夜逆転などの生活環境を改善し、まずは学校に行ける状態へ回復させるのが最優先だと語る。次に「先生と繋がっておく」重要性に触れ、クラス替えの配慮を得るためにも、自身の著書『教師の本音』を示しながら、学校側は「小さな情報でもほしい」というリアルな実情を明かした。



さらに「学校以外の第3の居場所をつくる」手法を提案し、習い事やフリースクールなどの選択肢が子供のプレッシャーを軽減させると解説。続けて「外に出る習慣をつくる」大切さを説き、引きこもって外に出るのが怖くなる前に、買い物など学校と関係ない場所へ出かけるべきだと主張した。5つ目には「どうしたい？を語り合う」対話を挙げ、登校の有無を問いただすのではなく、将来の夢など「未来に希望をもてるような話をして」と促した。



動画の終盤では、保護者が一番やってはいけない行動として「様子見をする」対応を挙げた。「とりあえず今のところは様子を見よう」「これが一番よくない」と厳しく指摘。「何もしなかったら状況変わらない」と断言し、問題の先送りが子供の貴重な時間を無駄にすると警鐘を鳴らした。



最後にすぎやま氏は、子供の笑顔を取り戻すためには親自身が今すぐ動くべきだと提言。外の世界を見せるなど、子供に安心感を与える行動が、事態を好転させる第一歩になると述べて動画を締めくくった。