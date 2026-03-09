【11日01:59まで】楽天スーパーSALEの買い回りに1,000円のデジタルチケットが便利
3月11日（水）01:59まで、楽天スーパーSALEが開催中です。今回は、1,000円ぴったりで無駄なくショップ買い回りの条件をクリアでき、使いたいときに使える便利なデジタルチケットをご紹介。ラストスパートでポイントを大量にゲットしましょう！

デジタルチケット「楽券」とは？


「楽券（らっけん）」は楽天市場で購入し、スマホで利用できるデジタルチケットです。購入から最短40分で発券され、「注文内容ご確認（自動配信）」メールを確認して「my楽券」のページを開き、購入したチケットをチェック。「my楽券」のページの「チケットを使う」からチケット画面を提示すれば使用できます。ギフトにも喜ばれますよ。


人気チェーン店の「楽券」まとめ


「ファミリーマート」デジタルギフト 1,000円分　※3/11 01:59までポイント＋2倍


楽券 eギフト

【ポイント+2倍（〜3/11(水)01:59）】【楽券】ファミリーマート eギフト 1,000円【数量限定】

1,000円

楽天で見る

「サーティワン アイスクリーム」デジタルギフト 1,000円分


楽券 eギフト

【楽券】サーティワン アイスクリーム eギフト 1,000円

1,000円

楽天で見る

「コメダ珈琲店」デジタルギフト 1,000円分


楽券 eギフト

【楽券】コメダ珈琲店 eギフト 1000円

1,000円

楽天で見る

「ローソン」デジタルギフト 1,000円分


楽券 eギフト

【楽券】ローソン eギフト お買物券 1,000円

1,000円

楽天で見る

「丸亀製麺」デジタルギフト 1,000円分


楽券 eギフト

【楽券】丸亀製麺 1,000円 eギフト

1,000円

楽天で見る

「リンツ」デジタルギフト 1,000円分　※3/11 01:59まで20%ポイントバック


楽券 eギフト

【20%ポイントバック（〜3/11(水)09:59）※数量限定】【楽券】リンツ 1,000円 ギフトチケット

1,000円

楽天で見る

「大戸屋 1,000円」デジタルギフト 1,000円分


楽券 eギフト

【楽券】大戸屋 1,000円 デジタルギフト

1,000円

楽天で見る

「タリーズ」デジタルギフト 1,000円分


楽券 eギフト

【楽券】タリーズデジタルギフト 1,000円

1,000円

楽天で見る

500円分のデジタルチケット（2枚購入で1,000円）も人気


楽券 eギフト

【楽券】サーティワン アイスクリーム eギフト 500円

500円

楽天で見る

楽券 eギフト

【楽券】ローソン eギフト お買物券 500円

500円

楽天で見る

楽券 eギフト

【楽券】コメダ珈琲店 eギフト 500円

500円

楽天で見る

楽券 eギフト

【楽券】丸亀製麺 500円 eギフト

500円

楽天で見る

楽券 eギフト

【楽券】サンマルクカフェ 500円 デジタルギフト

500円

楽天で見る

