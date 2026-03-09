【11日01:59まで】楽天スーパーSALEの買い回りに1,000円のデジタルチケットが便利
3月11日（水）01:59まで、楽天スーパーSALEが開催中です。今回は、1,000円ぴったりで無駄なくショップ買い回りの条件をクリアでき、使いたいときに使える便利なデジタルチケットをご紹介。ラストスパートでポイントを大量にゲットしましょう！
→ 「楽天スーパーSALE」ショップ買いまわりにエントリー
デジタルチケット「楽券」とは？
「楽券（らっけん）」は楽天市場で購入し、スマホで利用できるデジタルチケットです。購入から最短40分で発券され、「注文内容ご確認（自動配信）」メールを確認して「my楽券」のページを開き、購入したチケットをチェック。「my楽券」のページの「チケットを使う」からチケット画面を提示すれば使用できます。ギフトにも喜ばれますよ。
人気チェーン店の「楽券」まとめ
「ファミリーマート」デジタルギフト 1,000円分 ※3/11 01:59までポイント＋2倍
「サーティワン アイスクリーム」デジタルギフト 1,000円分
「コメダ珈琲店」デジタルギフト 1,000円分
「ローソン」デジタルギフト 1,000円分
「丸亀製麺」デジタルギフト 1,000円分
「リンツ」デジタルギフト 1,000円分 ※3/11 01:59まで20%ポイントバック
「大戸屋 1,000円」デジタルギフト 1,000円分
「タリーズ」デジタルギフト 1,000円分
500円分のデジタルチケット（2枚購入で1,000円）も人気
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります