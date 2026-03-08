“恐怖の1番打者”が流れを変えた 冴えた米指揮官の打順変更 特大弾に「怪物だ」「とんでもない」【WBC】
シュワバーの一発が試合の流れを変えた(C)Getty Images
特大の一発が試合を動かし、2連勝を飾った。
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）優勝候補筆頭に挙げられているアメリカが現地時間3月7日（日本時間8日）、ダイキンパークでイギリスと対戦し、9-1で大会2勝目を手にしている。初回に先制点を奪われていたアメリカは中盤の5回に、カイル・シュワバーの2点本塁打で勝ち越しに成功。これでアメリカが試合の流れをつかみ、試合後半では強力打線がイギリスを圧倒した。
アメリカは自慢の打撃陣が序盤からイギリス投手陣に抑えられていた中、5回に相手のエラーやピート・クロウ・アームストロングの2塁打でランナーを溜めると、シュワバーの打席でピッチャーの暴投により1点が入り同点。その直後、背番号12が速球をライトスタンドに運び2点を追加。攻めあぐねていたアメリカがこの一打でようやくリードを奪った。
シュワバーの本塁打の後もこのイニングでさらに2点を加えたアメリカは、5回以降で10安打を記録。計12安打9得点で試合をものにしている。
そして、アメリカチームに勢いをもたらした殊勲のアーチは、メジャー公式サイト『MLB.com』でも大きく報じられた。
「土曜日、カイル・シュワバーが壮大な勝ち越し本塁打を放った。打球はヒューストンのダイキンパーク右翼の2階席奥深くまで飛び込み、アメリカにとって今大会ここまでで最大の一振りとなった」
劇的な勝ち越し弾を称える同メディアは、前日からの打順変更にも言及しており、「シュワバーはこの試合で1番打者に起用された。フィリーズでも大きな破壊力を発揮してきた打順だ。これはブラジルとの大会初戦でシュワバーを4番に据えていた米国代表監督のマーク・デローサが打線を組み替えた結果だが、この起用がまさに絶好のタイミングで功を奏した」などと評している。
そしてもちろん、アメリカ国内ファンの反響も大きい。SNS上では、「なんて本塁打だ、カイル・シュワバー！」「アメリカ代表の逆転劇を完成させた」「本当にとんでもないバッターだよ。彼がフィリーズにいてくれて本当にうれしい」「カイル・シュワバーは怪物だ」などの賛辞が飛び交っていた。
昨季のナ・リーグホームランキングがWBCでも存在感を示した。現地時間9日に行われる1次ラウンドの大一番、メキシコ戦でも、頼もしい姿を見せてくれるはずだ。
