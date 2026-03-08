3月8日、中山競馬場で行われた5R・3歳未勝利（芝1800m）は、荻野極騎乗の8番人気、ラベルセーヌ（牝3・美浦・鹿戸雄一）が快勝した。5馬身差の2着にトーセンブリラーレ（牡3・美浦・小笠倫弘）、3着にランウェイミューズ（牝3・美浦・竹内正洋）が入った。勝ちタイムは1:47.0（良）。

1番人気でC.ルメール騎乗、ハニージョー（牡3・美浦・矢嶋大樹）は9着、2番人気で池添謙一騎乗、ショウナンサイオウ（牡3・美浦・奥村武）は5着敗退。

【アルメリア賞】未勝利馬カフジエメンタールが圧勝！武豊騎手と鮮やか初勝利

3歳未勝利・ラベルセーヌと荻野極騎手

3連単は300万超の大波乱

8番人気の伏兵、ラベルセーヌが初出走で既走馬相手に5馬身差の圧勝劇を演じた。2着には12番人気トーセンブリラーレ、3着には4番人気のランウェイミューズが入って3連単は307万5040円の大波乱となった。レースでは大外から直線独走と力の違いを見せていた。

ラベルセーヌ 1戦1勝

（牝3・美浦・鹿戸雄一）

父：キズナ

母：ラフォルス

母父：Power

馬主：サンデーレーシング

生産者：社台コーポレーション白老ファーム