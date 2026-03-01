ブンデスリーガ 25/26の第25節 フライブルクとレーバークーゼンの試合が、3月7日23:30にオイローパ・パルク・シュタディオンにて行われた。

フライブルクは鈴木 唯人（MF）、イゴール・マタノビッチ（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはクリスチャン・コファン（FW）、イブラヒム・マザ（MF）、マーティン・テリヤー（FW）らが先発に名を連ねた。

34分に試合が動く。フライブルクのクリスティアン・ギュンター（DF）のアシストからビンチェンツォ・グリフォ（MF）がゴールを決めてフライブルクが先制。

しかし、37分レーバークーゼンが同点に追いつく。マーティン・テリヤー（FW）のアシストからクリスチャン・コファン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、43分フライブルクが逆転。フィリップ・トロイ（DF）のアシストから鈴木 唯人（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

45+4分、さらにスコアが動く。レーバークーゼンのアレックス・グリマルド（DF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

ここで前半終了。2-2の同点でハーフタイムを迎えた。

52分レーバークーゼンが逆転。クリスチャン・コファン（FW）のアシストからマーティン・テリヤー（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

63分、フライブルクは同時に2人を交代。ビンチェンツォ・グリフォ（MF）、クリスティアン・ギュンター（DF）に代わりデリー・シェアハント（FW）、ヨルディ・マケンゴ（DF）がピッチに入る。

66分、レーバークーゼンが選手交代を行う。イブラヒム・マザ（MF）からマリク・ティルマン（MF）に交代した。

75分、レーバークーゼンが選手交代を行う。マーティン・テリヤー（FW）からモントレル・カルブレス（FW）に交代した。

75分、フライブルクが選手交代を行う。ヤンニクラス・ベステ（MF）からシリアケ・イリエ（FW）に交代した。

76分、フライブルクが選手交代を行う。ヨハン・マンザンビ（MF）からニコラス・ヘフラー（MF）に交代した。

82分、レーバークーゼンは同時に2人を交代。アーネスト・ポク（FW）、エセキエル・フェルナンデス（MF）に代わりティム・オーマン（DF）、エセキエル・パラシオス（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の86分フライブルクのデリー・シェアハント（FW）のアシストからマティアス・ギンター（DF）がヘディングシュートを決めて3-3に追いつく。

そのまま試合終了。3-3で引き分けという結果になった。

なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）はフル出場した。43分にゴールを決めた。

