「全部バレるのが怖い」元広島・前田智徳、引退後13年間放置した満身創痍の身体を専門家が“解体”

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣」が「【息を止めるほどの痛み】不調の原因は足首から!?前田智徳の体を徹底解剖」と題した動画を公開。元プロ野球選手の前田智徳氏をゲストに迎え、長年の身体の悩みを専門家が解き明かした。



動画の冒頭、前田氏は引退してから12～13年間、一度も整体に行っていないと告白。「現役時代にトレーニングとかリハビリはやり尽くしたので、自分で治す術を知っている」と明かし、ゴルフボールを踏むなどのセルフケアで対処してきたという。



しかし、アキレス腱断裂などの古傷に加え、現在はゴルフの練習をすると右肩や首、背中に痛みが出ると悩みを吐露。これに対し、関節整体の専門家である角田紀臣氏は、前田氏の現役時代のバッティングフォームを分析した。



角田氏は、前田氏のフォームが「足首を起点に水平回転している」と指摘。これは大谷翔平選手にも見られる非常に稀有な動きだといい、本人も「今日初めて聞いた」と驚きの表情を見せた。



続けて角田氏は、この特殊な身体の使い方がアキレス腱に大きな負担をかけ、怪我の一因になった可能性に言及。さらに、怪我の経験が「スポーツトラウマ」として脳に記憶され、無意識に体をかばうことで現在のゴルフスイングの不調にも繋がっていると解説した。



その後のバランスチェックでは、片足立ちでの筋力テストを実施。左足を前に出した状態ではびくともしなかった前田氏だが、右足を前に出したテストでは「痛い、痛い、痛い！」と絶叫し、その場に崩れ落ちる場面も。体の左右差が歴然となり、角田氏は「これ足のせいなんですよ」と、不調の根本原因が足元にあることを突き止めた。



長年、感覚でプレーしてきたという前田氏の身体の秘密が、専門的な視点から次々と解明されていく。天才打者の身体に隠された謎と、今後の変化に期待が高まる内容となっている。