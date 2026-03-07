【3/9まで】Amazonの電子書籍読み放題サービス「Kindle Unlimited」が2ヵ月間無料に
500万冊以上が読み放題となるKindle Unlimitedが、2カ月間無料になるキャンペーンを実施中です。Kindle Unlimitedは小説、ビジネス本、実用書、コミック、雑誌、洋書など、幅広いラインナップが魅力のサブスクサービスで、通常は月額980円になります。
空いた時間やリラックスタイムに、お気に入りの一冊を探してみませんか？
→「Kindle Unlimited」が2カ月間無料はこちら
Kindle UnlimitedはKindleの読書アプリを使って、Kindle端末だけでなく、スマートフォンやタブレット、PCからも利用できます。自宅でのリラックスタイムや通勤通学時など、好きなときに好きな端末でさっと読むことができるのが魅力。重たい本を持ち運ぶストレスから解放されます。
小説、ビジネス本、実用書、コミック、雑誌、洋書など、幅広いラインナップがそろっており、Kindleの公式ページからはKindle Unlimited読み放題対象の商品を確認できます。
また、「文学・評論」「ノンフィクション」「Kindle マンガ」などのジャンルから検索したり、カスタマーレビューの★4以上で表示したりもできるので、きっと読みたかった1冊に出会えるはず。
「ハリー・ポッター」など人気のシリーズも揃っているので、まとめ読みしたいときにもぴったりです。
キャンペーンは3月9日23：59までの期間限定です。気になっている人はお見逃しなく！
→「Kindle Unlimited」が2カ月間無料はこちら
※アカウントによってはキャンペーンが表示されない場合があります
キャンペーンは3月9日23：59までの期間限定です。気になっている人はお見逃しなく！
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります