韓国のイ・ジョンフ

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾に13-0で勝利し、好発進を決めた。7日は韓国と対戦するが、ネット上で韓国のスター選手が「エグいイケメン」と話題になり始めている。

5日、チェコと対戦した韓国は11-4で白星発進を決めた。そんな中、日本のネットで注目を集めたのは主将であるイ・ジョンフだ。試合では4打数2安打で大勝に貢献したが、端正なルックスが話題になり、Xでは100万インプレッションを獲得した投稿もあった。

27歳のイ・ジョンフは、かつて中日でプレーしたイ・ジョンボム氏を父に持ち、韓国プロ野球では7年間で通算打率.340を記録したアベレージヒッターだ。2024年にはメジャーリーグのジャイアンツに加入し、6年1億1300万ドル（約173億円）の大型契約を結んだ。

日本の野球ファンの間ではよく知られている選手であるが、WBCというビッグイベントに加え、試合で高級ブランド「ヴァン クリーフ＆アーペル」と思われるネックレスもつけており、ライトなファンにも広く知れ渡った。Xには「待って韓国の野球選手にエグいイケメンいるんだけど」「ついに日本が我らのイジョンフを発見してしまった…」「ガチでかっこいいよなぁ」「気になった」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）