【元祖SDガン ダム ワールド バーサ ルナ イトガン ダム 】 2026年8月発送予定 価格：6,600円 プレミアム バンダイ 販売商品

「元祖SDガンダム」シリーズの人気キャラクター「バーサルナイトガンダム」が令和に復活を遂げる。プレミアムバンダイ販売商品で、現在魂ウェブ商店で予約を受け付けている。

「元祖SDガンダムワールド バーサルナイトガンダム」。8月発送予定。価格は6,600円。プレミアムバンダイ販売商品

組み立て玩具として1980年代から1990年代にかけて高い人気を誇った「元祖SDガンダム」シリーズ。2016年に華麗なる復活を遂げ、その最新アイテムとして登場するのがこの「バーサルナイト（騎士）ガンダム」だ。「SDガンダム外伝」シリーズで、「バーサル騎士」の称号を与えられた騎士ガンダムの新たな姿だ。

“復刻”ではなく“復活”をうたい、当時と同じ仕様ではなくアップデートをかけている

この「元祖SDガンダムワールド バーサルナイトガンダム」は、当時組み立て玩具として発売された造形をスキャンし、新規造形の顔パーツを追加。アップデートされキャラクターイラストに近い顔と、当時造形を再現した顔の両方が付属し、どちらかを選んで楽しめるファンには嬉しい仕様となっている。

こちらは新規造形の顔パーツ。眼はシールで、瞳のないものも付属する予定

装備アイテムの「バーサルソード」は腰の鞘に収納が可能。「電磁ランス」は先端と柄の部分が可動し、トライデントモードに変形させることもできる。またバックパックとウイングも可動する。

展示品が装備しているのが電磁ランス。これはトライデントモード

玩具としての扱いながらプラキットなのも当時のままだが、バイザーや各部アーマーを構成するパーツはシルバーの成形色へと変更となった。これにより素組みでもイラストのような姿に完成する。よりリアルな姿を楽しみたいのであれば、塗装をしてみるのもいいかもしれない。

シルバーのパーツが成形色が変更になったもの。元はガンメタルの成形だった

現状はプレミアムバンダイでの取り扱いアイテムのため、後悔をしないよう予約はお早めに。

(C)創通・サンライズ