

奥平大兼

俳優の奥平大兼が、ドラマ「悪魔の手毬唄」（NHK BSプレミアム4K

3月14日よる9時〜）に出演。金田一耕助（吉岡秀隆）が滞在する鬼首村の温泉宿「亀の湯」の長男・青池歌名雄を演じる。奥平は「このような歴史ある作品に携わらせていただけたことを光栄に思っております」とコメント。

NHK金田一シリーズ第５弾となる「悪魔の手毬唄」が、前後編あわせて３時間の長編の珠玉ドラマとしてＢＳＰ４Ｋでの放送が決定。そして主人公・金田一耕助を演じる吉岡秀隆をはじめ、物語を鮮やかに彩るキャストが集結。

村に伝わる古い手毬唄のとおりに起きる連続殺人事件にかかわっていく、新たな出演者が発表となる。この度、村の温泉宿「亀の湯」の長男として奥平大兼の出演が決定。

奥平が演じるのは岡山を訪れた金田一耕助（吉岡秀隆）が滞在する鬼首村の温泉宿「亀の湯」の長男・青池歌名雄(あおいけかなお)。村出身の人気歌手が里帰りし、村は歓迎ムードに染まる。しかし、その直後から幼なじみの若い女性たちが次々と殺されてゆく。はたして、事件の真相は・・・。

奥平大兼（青池歌名雄 役）コメント

村の温泉宿「亀の湯」の長男。青年団の中心的存在であり、眉目秀麗な青年。村出身の人気歌手・別所千恵子の里帰りに合わせ、青年団の仲間と共に同窓会を開催しようとしている。

奥平大兼（青池歌名雄 役）コメント
今回、『悪魔の手毬唄』にて青池歌名雄 役を演じさせていただきました。このような歴史ある作品に携わらせていただけたことを光栄に思っております。長年の金田一シリーズのファンの方も、初めて見る方も楽しめる作品になっております。是非ご覧ください。

番組概要
【タイトル】「悪魔の手毬唄」
【放送予定】【前編】3月14 日（土）夜9:00〜10:29（BSプレミアム4K）【後編】3月21 日（土）夜9:00〜10:29（BS プレミアム4K）※11月以降にNHK BSでの放送を予定
【キャスト】 吉岡秀隆 ※既発表
宮沢りえ
奥平大兼・出口夏希・吉田美月喜
和田聰宏・奥菜恵・清水美砂・西田尚美
浅野忠幸・笹野高史・西岡徳馬・白石加代子・小市慢太郎
【原作】横溝正史「悪魔の手毬唄」
【脚本】小林靖子（アニメ「進撃の巨人」、「岸辺露伴は動かない」、「犬神家の一族」他）
【演出】 吉田照幸（「犬神家の一族」、「エール」、「鎌倉殿の13人」ほか）
【制作統括】 樋口俊一（NHK）、西村 崇（NHKエンタープライズ）、大谷直哉(ザロック)