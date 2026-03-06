「551は新幹線で食べちゃダメ？」実業家の河原由次さんがXに投稿した、新幹線でのやり取りが議論を呼んでいます。



河原さんは新大阪駅で551蓬莱の豚まんを購入し、東京行きの新幹線に乗った。車内で豚まんを食べていたところ、隣の席の中年男性に「551は新幹線で食べちゃダメだろ」と注意されたという。



「は？ こんなことわざわざ言ってくるんだと思って思わず 『何言ってるの？』って言ったら そこから東京までずっとダンマリ」と約2時間にわたって気まずい沈黙の時間が流れたとし、「こういう 自分の価値観をいきなり他人に押し付ける人、どう思う？」「新幹線で食べる人がいるから 駅であったかい豚まん売ってるんだろ？」「食べちゃダメなら まず新大阪駅の551閉めろよ」「それか『新幹線持ち込み禁止』って看板でも出しとけ」と持論を展開し、「豚まん一個で、東京まで気まずい空気流れるの日本くらいだろ」「大阪人に『551食うな』は喧嘩売ってる」と厳しすぎる新幹線マナーに疑問を呈し、「ちなみに めちゃくちゃ美味かった」と付け加えた。



河原さんの投稿に対してX上で賛否が分かれた。「全然いいでしょ」「ダメでは無いと思う」といった豚まん賛成派に対して河原さんは「551より隣でビールずっと飲んでる人の方がダメ」「もっと究極論言うなら、かなりのデブが隣だと座席ギリギリでストレス感じる時もある」「でもそれらは全部個人の感じ方。 だから 551食うな 酒飲むな デブは乗るな みたいな話になり始めたら もう何もできなくなると思う」とリプライを返した。また、「食べたらアカンわ」「食べないのがマナー」といった反対派に対しては、「マナー違反のものなんで売ってるの？」「JRは新幹線で食べてもいいように駅でお店を出店させて、あったかい豚まんを販売している」と反論した。



河原さんは議論が熱を帯びたことから自身のTikTokアカウント名を「河原由次（豚まんニキ）」と変え、「TikTokアカウントの名前変えてあげたからもう黙ってくれへん？」と呼びかけた。