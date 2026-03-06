シンガーソングライターのりりあ。による2023年発表の失恋ソング「最後のバイバイ。」が、リリースから2年以上経過した今、再燃している。ストリーミング再生回数が急上昇しているほか、TikTokでの楽曲使用が爆発的増加、時を超えてバイラルヒットの波が止まらない。

りりあ。は2019年秋より、TikTokやYouTubeで顔出しせずに弾き語りカバー動画の投稿を開始した。エモーショナルな歌声と豊かな表現力が話題となり、TikTokのフォロワーは約122万人、YouTubeの登録者数は約50万人を誇る次世代のシンガーソングライターとして知られている。

▲りりあ。「最後のバイバイ。」再生数推移

自身の経験に基づいたリアルで切ない失恋の描写がティーン層を中心に共感の嵐を巻き起こしている楽曲が、「最後のバイバイ。」だ。そのミュージックビデオには俳優の河村花、簡秀吉が出演するなど公開当初から話題を集めていた。

そして同楽曲は、YouTubeチャンネル「ろこまこあこチャンネル」のカラオケ企画をきっかけに火が点き、2026年2月下旬からTikTokでの投稿数が急増。瞬く間に1.1万本を突破する広がりを見せている。過去の恋を振り返るエモーショナルな投稿から、“推し”への熱い想いを込めた動画まで、リスナーそれぞれの解釈で「最後のバイバイ。」の楽しみ方も多様化しているようだ。この盛り上がりと共にミュージックビデオの再生回数も急増し、現在まで446万回を突破した。