新生活シーズンを前に、「家電は最初から全部そろえるもの」という常識が変わりつつあるようだ。２０〜３０代の一人暮らしでは、あえて家電を買わずに生活を始め、必要になってから購入する“持たない家電”という考え方が広がっている。節約や部屋のスペース確保、生活スタイルの変化への対応などを理由に、家電の購入を慎重に見極める若い世代の実態が浮かび上がった。

調査はＳｏｎｇ合同会社が、初めて一人暮らしを始めた、または開始予定の２０〜３０代の男女３００人を対象にインターネットで実施。「一人暮らし開始時に最初から購入しなかった家電」を聞いたところ、１位は「テレビ」で４６％だった。スマートフォンや動画配信サービスの普及により、テレビが必需品ではなくなっていることが背景にあるとみられる。

２位は「トースター」３２％、３位「炊飯器」２７％、４位「掃除機」２４％、５位「加湿器」２０％と続いた。購入しなかった理由は「使う機会が少なそう」（４８％）、「部屋のスペースが限られている」（４４％）、「初期費用を抑えたい」（４１％）などが多く、生活に本当に必要かどうかを見極める意識がうかがえる。

一方で、家電を買わなかったことで「困ったことがある」と答えた人は３１％にとどまり、「特に困らなかった」は６９％だった。

家電を購入しなかったことによる節約効果については、引っ越し時に回避できた購入費用の平均は５万８０００円、中央値は４万５０００円だった。また家電関連の月額コストは「一通り所有」で平均５９００円、「必要最低限のみ」で４８００円となり、一定の節約効果も見られた。

さらに「生活してから購入した家電」では、１位が電子レンジ（３４％）、２位掃除機（２８％）、３位電気ケトル（２４％）となり、実際の生活の中で必要性を感じてから購入するケースが多いことも分かった。

調査結果からは、一人暮らしの家電は最初からすべてそろえるのではなく、生活スタイルに合わせて段階的に選ぶという、新しい新生活のスタイルが広がりつつあることがうかがえる。