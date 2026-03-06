この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【経営者必見】利益を出しても意図せず赤字が続いてしまう最悪な状況とは？徹底解説します！

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」の市ノ澤翔が、「【経営者必見】利益を出しても意図せず赤字が続いてしまう最悪な状況とは？徹底解説します！」と題した動画を公開した。市ノ澤は、多くの中小企業が陥っている赤字の構造的要因を7つのポイントに整理し、黒字化するために経営者が持つべきマインドセットについて詳説した。



動画の冒頭で市ノ澤は、国税庁のデータを引用しつつ「中小企業の7割が赤字である」という厳しい現実を提示する。その上で、多くの経営者が勘違いしている赤字の最大の理由として「売上をとにかく伸ばそうとする」点を挙げた。一般的に売上の拡大は企業の成長に不可欠と考えられがちだが、市ノ澤は「売上の規模を拡大すると、基本的にお金の流れは先に出ていくため、資金繰りは悪化する」と指摘する。利益やキャッシュが残る体制が整っていない状態で急激な拡大を目指せば、資金ショートによる黒字倒産のリスクが高まるというわけだ。



また、市ノ澤は「固定費が高すぎる」問題についても言及した。見栄や過信から不相応なオフィスや設備に投資することで損益分岐点が上昇し、必要な売上高のハードルを自ら上げてしまっているケースが多いと語る。さらに、「金の使い方」に関する経営者の思考法にも鋭く切り込んだ。「使えば減る」と考えるのは単なる「消費者」や「浪費家」の思考であり、経営者は「使えば使うほど増える」という「投資家」の感覚を持つべきだと説く。将来の利益を生むための「未来費用」や、自己成長のための投資を惜しむ姿勢が、結果として会社の成長を止めていると分析した。



動画の終盤、市ノ澤は黒字企業になるための究極の秘訣として「社長が勉強する」ことを挙げた。時代の変化やマーケティングのトレンド、財務知識を学び続け、適切な投資判断を下せる経営者だけが生き残れると強調。「利益は活動継続の源泉」であり、それを確保するために経営者は学びを止めてはならないと結論付けた。