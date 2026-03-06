タレント・起業家の小島瑠璃子が、夫の死後の膨大な手続きを母親と2人で行った苦労を明かし、当時の過酷な状況を振り返る場面があった。

【映像】こじるり母が顔出し出演 息子とのビデオ通話も

2009年、当時15歳でホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを獲得すると、バラエティ番組などで大活躍し「こじるり無双」と評された小島。2023年に活動を休止して中国へ留学し、結婚と出産をするも、2025年2月に夫が死去。同年10月に個人事務所を立ち上げて2年半ぶりに芸能活動を再開し、現在は芸能とお茶事業、子育ての“三本柱”が軸となっている。

3月5日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）では、人生再スタートを切った小島に密着。お茶事業の第一歩として、東京・赤坂に2週間限定（1月19日〜31日）で、お茶が主役のコース料理を提供する飲食店をオープンした様子が公開された。

オープンを翌日に控え、奮闘する娘を公私で支える母親も店に現れた。小島が「ママは放っておくと自動的にいろんなものを片付けてくれるから、ありがたい（笑）」と告白し、母親が「お片付け嫌いな子に育てちゃったみたいで（笑）」と笑顔で返す、仲睦まじい親子の関係性を垣間見せたが、小島にも“整理”しなければならないものがあった。

「夫の死後のいろんな整理って膨大なんですよ。でも、母と私で手続きや整理をしました」と、夫の死後に破産手続きを行ったことを告白。また、「弁護士さんにお願いするとどんどん費用がかかってくるので、本当に2人だけでやりました」と語り、番組スタッフを驚かせた。

さらに、「それをやりながら、未来のためにしたいことを並行するのがすごくしんどかったです」と、悲しみや多忙な日々の中で感じた苦悩を回顧。また、子育ては千葉の実家で家族総出で行っていることも明かしており、母親が「私です、子育ては（笑）」と語る場面があった。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなるタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の2人が務める。