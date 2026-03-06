FLORALE by Triumph¿·¥é¥¤¥óÃÂÀ¸♡Å·Á³ÁÇºà¤ÇÁÇÈ©¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾å¼Á¥¤¥ó¥Êー¡ÖFLORALE Naturel¡×
Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖFLORALE by Triumph¡×¤«¤é¡¢¿·¥é¥¤¥ó¡ÖFLORALE Naturel¡Ê¥Õ¥í¥éー¥ì ¥Ê¥Á¥å¥ì¡Ë¡×¤¬2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÁÇÈ©¤Î¤¿¤á¤ÎìÔÂô¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Å·Á³ÁÇºà¤Î¼Á´¶¤ò³è¤«¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥¤¥ó¥Êー¥¦¥§¥¢¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½ºÝÎ©¤ÄÁÇºà¤Î¾å¼Á¤µ¤È¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦Ãå¿´ÃÏ¡£Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢È©¤«¤éÀ°¤¦Èþ¤·¤µ¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥ÊーÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«♡
Å·Á³ÁÇºà¤ÇÁª¤Ù¤ë2¤Ä¤Î¥·¥êー¥º
¡ÖFLORALE Naturel¡×¤Ï¡¢ÁÇºà¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ëÃå¿´ÃÏ¤ò³Ú¤·¤á¤ë2¤Ä¤Î¥·¥êー¥º¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖPremium Cotton¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥·ー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥³¥Ã¥È¥ó100¡ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ìÔÂô¤Ê¥é¥¤¥ó¡£
Èó¾ï¤ËºÙ¤¤Á¡°Ý¤Ë¤è¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤¶¤ï¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢µÛ¤¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤È·Ú¤ä¤«¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿þ¤Ï¥Ø¥à»ÅÍÍ¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇË¥À½¤Ë¤è¤ëÈ©Åö¤¿¤ê¤ò·Ú¸º¤·¡¢ÁÇÈ©¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¥Ïー¥Õ¥¹¥êー¥Ö¥¤¥ó¥Êー¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥Ö¥¤¥ó¥Êー¡¢¥·¥çー¥Ä¤òÅ¸³«¡£
²Á³Ê¤Ï¥È¥Ã¥×¥¹¤¬9,900±ß～¡¢¥·¥çー¥Ä¤Ï5,500±ß～¡£¥«¥éー¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¢¥ó¥Ðー¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï¥È¥Ã¥×¥¹M～LL¡¢¥·¥çー¥ÄM～LL¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÖSilk Cotton Rib¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥·¥ë¥¯50¡ó¡¦¥³¥Ã¥È¥ó50¡ó¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿»å¤ò¥ê¥ÖÊÔ¤ß¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥¤¥ó¥Êー¡£
¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê½À¤é¤«¤µ¤È¼«Á³¤Ê¿½ÌÀ¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê±ð´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦Ãå¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£Äù¤á¤Ä¤±¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ûー¥ë¥É´¶¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¥Ïー¥Õ¥¹¥êー¥Ö¥¤¥ó¥Êー¤òÅ¸³«¤·¡¢²Á³Ê¤Ï12,100±ß～¡£¥«¥éー¤Ï¥¤¥¨¥íー¡¢¥Ö¥ëー¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏM～L¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬À¸¤à¾å¼Á´¶
FLORALE Naturel¤Ï¡¢ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£Áõ¾þ¤òÍÞ¤¨¤¿¥¯¥êー¥ó¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Å·Á³ÁÇºà¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ä½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥·¥ë¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¼«Á³¤Ê±ð´¶¤ä¡¢È©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥¢ー¥¹¥«¥éー¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Å¸³«¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤Ãå¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£Èþ¤·¤µ¤È²÷Å¬¤µ¤ÎÎ¾Êý¤ò³ð¤¨¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Êー¥¦¥§¥¢¡É¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁÇÈ©¤«¤éÀ°¤¦ìÔÂô¥¤¥ó¥Êー¤òÂÎ¸³
FLORALE by Triumph¤Î¿·¥é¥¤¥ó¡ÖFLORALE Naturel¡×¤Ï¡¢Å·Á³ÁÇºà¤Î¾å¼Á¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¤¥ó¥Êー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¥·ー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤¶¤ï¤ê¤ä¡¢¥·¥ë¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¿½ÌÀ¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤´¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¤¥ó¥Êー¤À¤«¤é¤³¤½¡¢È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¿´¤Þ¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¾å¼Á¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëFLORALE Naturel¤Ç¡¢ÁÇÈ©¤«¤éÀ°¤¦Èþ¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö