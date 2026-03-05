ゆうちゃみ、“ふっくら美バスト”のランジェリー姿「ヤバっ！むっさ綺麗やん」「ボインやな」 『PEACH JOHN』春の新作に登場
モデルでタレントのゆうちゃみ（24）が4日、自身のインスタグラムを更新。モデルを務めた『ピーチ・ジョン』の春ランジェリーの撮影ショットを公開し、“ふっくら美バスト”のランジェリー姿を披露した。
【写真】「ヤバっ！むっさ綺麗やん」ピーチ・ジョンの春新作デザインをまとったゆうちゃみ
ゆうちゃみは「ピーチジョン春ランジェリーの新デザインが公開されたよー」と報告し、ふっくらとした美バストが際立つ最新カットを投稿。「アイテム全部ほんまに可愛くて最高すぎる」と、かわいらしいデザインや機能性について「ほんまにおすすめ」と太鼓判を押している。
コメント欄には「ヤバっ！むっさ綺麗やん」「最強じゃ」「ボインやな」「可愛い過ぎやろ」「きれい」「優勝」など、美ボディに称賛の声が多数寄せられていた。
