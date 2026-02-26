ゆうちゃみが、結婚相手に求める4つの条件を明かす一幕があった。【映像】結婚に踏み出せないカップル、涙の話し合いもABEMAにて3月5日（木）から配信される「さよならプロポーズ viaオーストラリア」。この番組は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない恋愛リアリティショーだ。配信に先駆け