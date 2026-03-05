そうきたか！と唸らせられる。DCコミックス『グリーン・ランタン』に基づく新ドラマ「Lanterns（原題）」より、初の予告編映像が公開された。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

グリーン・ランタンといえば、ライアン・レイノルズ主演の映画版も知られるDCヒーロー。意志を具現化する「パワーリング」を武器に全宇宙の平和を護る守護者たちのことだ。

ところがこのドラマでは、ネブラスカ州の田舎町を舞台に、地に足ついた泥臭い殺人事件捜査を起点とする。彷彿とされられるのは、「トゥルー・ディテクティブ」やテイラー・シェリダン作品だ。

主人公となるのは、新米グリーン・ランタンのジョン・スチュワート（アーロン・ピエール）と、レジェンドのハル・ジョーダン（カイル・チャンドラー）がアメリカで起きた殺人事件を捜査するなか、銀河にまたがる巨大な謎に巻き込まれてゆく。

冒頭でジョンは、先輩のハルから2ヶ月も訓練を受けているにも関わらず、まだリングを着けさせてもらえないと不平を漏らしている。ハルは「ジュエリーなんかにこだわるな」といなしている。すると突然ハルはリングをダッシュボードにおいたまま、運転席から外に飛び出す。ジョンは車ごと崖から投げ出され……。

「死ぬところでしたよ」と、無傷で生還したジョンを、ハルは「お前が訓練してほしいと言ったから、訓練してやった」と涼しい顔をしている。

やがて二人は、怪しい陰謀が匂う事件の捜査に巻き込まれていく。この地元密着型の事件簿が、果たしてどのようにグリーン・ランタンの宇宙規模のサーガにつながっていくのか？映像では、「グリーン・ランタンの地球は人々を守ることだ」「他のグリーン・ランタンは全員エイリアン、うち一体はリスだ」というセリフが登場するほか、そのコスチューム、そしてハル・ジョーダンのスーパーパワーの一片が描き出されているが……。

明らかに大人向けのスーパーヒーロー・刑事バディドラマ。シリーズは全8話構成で、共同脚本は「ウォッチメン」（2019）のデイモン・リンデロフ、コミック「ロールシャッハ」などの作家トム・キング。第1～2話の監督は、ゲイリー・オールドマン主演のスパイスリラー・ドラマ「窓際のスパイ」のジェームズ・ホースが務める。ショーランナー・製作総指揮はクリス・マンディ。

ドラマ「Lanterns（原題）」は2026年8月US配信予定。