Image: Ace_Leather Factory

スーツスタイルって、意外と細かいところが見られています。靴の手入れ、ネクタイの結び目、そしてウエストまわりのベルト。なかでもベルトは、目立ちにくいのに全体の印象をじわっと左右するアイテムです。今回紹介する「次世代レザーベルト」は、そんなウエストまわりの「仕上げ」にちょうどいい1本です。

幅3cmがスーツに合う理由

Image: Ace_Leather Factory

一般的なベルトの幅は3.5cmが多いですが、この「次世代レザーベルト」は3cm幅を採用しています。たった5mmの差ですが、これがスーツとの相性にしっかり効いてきます。

・ウエストラインがすっきり見える ・シャツをタックインしたときのシルエットがきれい ・ビジネスシーンに最適なスマートな印象

たとえば、商談やプレゼン。ジャケットを脱いだときに、ウエストまわりがもたつかないのはうれしいポイントです。3.5cm幅だとカジュアル寄りになりがちなところを、3cmにすることでスーツ本来のきちんと感を保てる感覚ですね。

控えめなのに品がある、バックルと剣先のデザイン

Image: Ace_Leather Factory

このベルト、バックルにはサテーナー加工（擦り加工）が施されており、ギラギラしない落ち着いた光沢が特長。派手すぎず、かといって安っぽくもない見た目です。

Image: Ace_Leather Factory

そして剣先（ベルトの先端）は、シャープなV字カットで仕上げられています。ジャケットの裾からちらっと見えたときにも、端正な印象をキープしてくれますよ。

1mm単位で調整できる、見えない快適機能

Image: Ace_Leather Factory

従来のベルトは、穴の間隔が約2.5cmごと。ちょっときつい、ちょっとゆるいの中間がなくて、微妙にストレスを感じることがありました。

「次世代レザーベルト」は、バックル内部の樹脂ストッパーがベルトをガッチリ固定する仕組みにより、1mm単位での無段階調整が可能です。

・ランチ後、少しおなかが張ったとき → レバーを押し上げてさっとゆるめる ・午前中のミーティングでは1mm単位でぴったりフィット ・締め付け感をさっとゆるめられる

操作はバックルのレバーを動かすだけのワンタッチ。周囲に気づかれず、さりげなく調整できるのが大きなメリットです！

姫路産レザーの質感と、15通りのバリエーション

Image: Ace_Leather Factory

素材には日本の皮革名産地、姫路のタンナーが生産した「ベジタブルタンニン鞣し」の一枚革を使用しています。しなやかで柔軟な質感は、ウエストラインに優しくフィットします。

デザインは「プレーン」「ステッチ」「エンボス」の3種類、カラーは5色展開となっており、計15通りの組み合わせから選べます。さらに体の大きい方向けに、ウエスト115cmまで対応のロングサイズも用意されているのが心強いですね。

3cm幅のバランス、落ち着いたバックルの質感、そして1mm単位のフィット調整。スーツスタイルの最後の1ピースとして、このベルトを選んでみてはいかがでしょうか？

「ベルト、そろそろ見直してみようかな」と思ったら、まずはプロジェクトページで豊富なラインナップをチェックしてみてください。

Image: Ace_Leather Factory

