『ラヴィット！』エバース町田ドッキリでまさかの展開…ニューヨーク屋敷「放送事故！」
5日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、エバースの町田和樹への生中継ドッキリ企画を実施。仕掛けの中で“放送事故”級の空気に見舞われる一幕があった。
「クイズ！どうする？町田」と題して、ニューヨークの屋敷裕政が考案した町田への3つのドッキリを仕掛けて、そのリアクションをスタジオの出演者たちが当てられるのかを検証。
町田は、南後杏子アナとともに高級店・茜坂大沼を訪問。まずは「2万円の高級お吸い物がただのお湯金箔」とのドッキリを仕掛けられたが、町田は「すごいわ！うま！」とコメントした。続けてのドッキリ「お店自慢の高級壺を南後アナが割ってしまう」では、300万円の壺を南後アナが割ってしまった瞬間、町田は口あんぐりで言葉を発することができない状況に。
南後アナや店主の迫真の演技も光る中、店主から「300万払ってもらえます？」と問い詰められた町田は「そうっすね…相談します」と返すのがやっと。町田が「すみませんでした」と謝った後、中継先には“とんでもない空気”が流れ、スタジオで見ていた川島明は「中継中やぞ（笑）！」、屋敷も「放送事故！」と笑いながらツッコミを入れていた。
機材トラブルでスタジオ停止！復旧するまで3分つないで！と言われたら町田はどうする？」とのドッキリでは、「小銭借りていいですか？ヘアゴムあります？」と確認しながら、輪ゴムを借りると、輪ゴムを使った“マジック”を披露。エンディングでは、ドッキリのネタバラシをするため、町田がスタジオに向かっていることが伝えられたが、放送終了には間に合わずだった。
