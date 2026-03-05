AIアシスト搭載の左手デバイスって感じ？

世の中いろんなモノにAIが入る時代になったけど、何だか使いこなせていない気がしませんか？ 内部でどう動作して役立っているのか、よく分からないものもあるかと思います。もうちょっとこう、ユーザーが自分で制御している感触があると実感できそうなんですけどね。

PC作業をお手伝いするAI

「DECOKEE Quake」は8.8インチで解像度1920×480の横長タッチスクリーンに、ボタンも兼ねた回転ダイヤルが付いたAI内蔵デバイス。

ダイヤルでメニューを選び、画面のボタンでPCのショートカットなどがアレコレ使えるデスクトップ・アシスタントです。

動画は主にウェブ会議での便利さが紹介されていますね。1タップで消音や翻訳、離席時の録画・再生や文字起こしに要約生成など、ビジネスの作業効率が爆上がりすること間違いナシ。

Discordでのチャットもでき、17言語対応で国際的な会議やチャットでもすぐに翻訳が可能。言葉のバリアーを取っ払うとのことですが、そこに日本語が入っているのかは言及がありませんでした。

クルクル回してメニューを選ぶ

ダイヤルは画面の明るさや音量、ショートカット呼び出し、音楽再生、AI会議などのメニューが選べます。CPUやGPUやメモリなど、PC内部の使用状況や温度も表示できて地味に便利。

多機能だけどアイコンや画面がシンプルなので、選択肢の多さで迷うことはなさそうです。各ソフトウェアの起動も1タップ。アイコンの長押しでAIに質問や指示を出すことができます。

Image: DECOKEE

スマートホーム家電も操作

ホームアシスタント機能を使いAPI設定を済ませれば、自宅のスマートホーム機器とも連携可能。Apple（アップル）のホームアプリ、Google Home、Alexaなどと連携できるので、エアコンやテレビや照明なども操作ができます。PC前が家の司令塔になりますね。

AIで生成も調べ物も

任意のマクロキー（ショートカット）はAIに話せば作成してくれるのも助かります。絵文字も生成して送信したり、AIで生成した画像を壁紙にすることも可能。検索も計算も文章執筆も、長押しで話しかければキーボードなしで行なえる便利さです。

デスクのお供に絶対欲しい

ショートカット操作に長けた左手デバイスでもあり、デジタル額縁にも音楽プレイヤーにも会議の助手にもなる万能っぷり。仕事も遊びもPCを使う人はよき相棒になります。

AIはブラウザーやアプリに統合されてるからイマイチ正体不明感がある中、これはデバイスとして物理的に存在し、何ができるかUIも整理されて直感的に使いやすいと思います。

クラファンで出資ができる

「DECOKEE Quake」は現在、海外のクラウド・ファンディングで出資金を募っています。頓挫や延期の可能性もあるので、もし出資する際はご注意ください。

Source: YouTube (1, 2, 3), Instagram, KICKSTARTER, DECOKEE (1, 2) via YANKO DESIGN