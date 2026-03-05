ブライトンvsアーセナル 試合記録
【プレミアリーグ第29節】(AMEXスタジアム)
ブライトン 0-1(前半0-1)アーセナル
<得点者>
[ア]ブカヨ・サカ(9分)
<警告>
[ブ]ディエゴ・ゴメス(52分)、オリビエ・ボスカリ(80分)、フェルディ・カディオール(82分)、ヤシン・アヤリ(90分+4)
[ア]クリスティアン・モスケラ(11分)
├首位アーセナルがブライトン破って3連勝、2位マンC足踏みで優勝へ前進!! 三笘薫は負傷心配される交代
└三笘薫、首位・アーセナル戦はハーフタイム明けで交代…序盤に左足首を痛める様子で負傷懸念
