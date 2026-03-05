└三笘薫、首位・アーセナル戦はハーフタイム明けで交代…序盤に左足首を痛める様子で負傷懸念

【プレミアリーグ第29節】(AMEXスタジアム)ブライトン 0-1(前半0-1)アーセナル<得点者>[ア]ブカヨ・サカ(9分)<警告>[ブ]ディエゴ・ゴメス(52分)、オリビエ・ボスカリ(80分)、フェルディ・カディオール(82分)、ヤシン・アヤリ(90分+4)[ア]クリスティアン・モスケラ(11分)