スパーズのウェンバンヤマ、ピストンズのカニングハムが2月の月間最優秀選手賞に選出

3月4日（現地時間3日、日付は以下同）。NBAは2026年2月の月間最優秀選手賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはサンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマ（初選出）、イースタン・カンファレンスではデトロイト・ピストンズのケイド・カニングハム（通算2度目）が選ばれた。

キャリア3年目で初の月間MVPとなったウェンバンヤマは、2月に11試合へフル出場して平均22.5得点11.3リバウンド3.5アシスト1.4スティールに加え、リーグトップの3.5ブロックをたたき出し、リーグ唯一の“月間無敗”を記録する立役者に。

一方のカニングハムは、2025年10～11月以来の選出。今シーズンに月間MVPへ2度選ばれたリーグ唯一の選手に。リーグ2位タイの9勝2敗で終えたピストンズで、平均25.4得点6.5リバウンド9.9アシストを残した。

3日を終えて、ウェンバンヤマが引っ張るスパーズはウェスト2位の43勝17敗、カニングハム率いるピストンズはイースト1位の45勝14敗を残している。なお、2月の月間最優秀選手賞の候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2026年2月の月間最優秀選手賞候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



ドノバン・クリンガン（ブレイザーズ）



ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）



ケビン・デュラント（ロケッツ）



アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）



ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）



カワイ・レナード（クリッパーズ）

・イースタン・カンファレンス



ジャレット・アレン（キャバリアーズ）



デズモンド・ベイン（マジック）



ジェイレン・ブラウン（セルティックス）



ジェイレン・ブランソン（ニックス）



カール・アンソニー・タウンズ（ニックス）



ブランドン・イングラム（ラプターズ）



ブランドン・ミラー（ホーネッツ）



ライアン・ロリンズ（バックス）

【動画】2月にウェンバンヤマが決めた好プレー集をチェック！





