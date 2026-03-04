スパーズのウェンバンヤマ、ピストンズのカニングハムが2月の月間最優秀選手賞に選出
3月4日（現地時間3日、日付は以下同）。NBAは2026年2月の月間最優秀選手賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはサンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマ（初選出）、イースタン・カンファレンスではデトロイト・ピストンズのケイド・カニングハム（通算2度目）が選ばれた。
The @Kia NBA Players of the Month for February!
West: Victor Wembanyama (@spurs)
East: Cade Cunningham (@DetroitPistons) pic.twitter.com/1MVRVdJZ26
- NBA (@NBA) March 3, 2026
キャリア3年目で初の月間MVPとなったウェンバンヤマは、2月に11試合へフル出場して平均22.5得点11.3リバウンド3.5アシスト1.4スティールに加え、リーグトップの3.5ブロックをたたき出し、リーグ唯一の“月間無敗”を記録する立役者に。
一方のカニングハムは、2025年10～11月以来の選出。今シーズンに月間MVPへ2度選ばれたリーグ唯一の選手に。リーグ2位タイの9勝2敗で終えたピストンズで、平均25.4得点6.5リバウンド9.9アシストを残した。
3日を終えて、ウェンバンヤマが引っ張るスパーズはウェスト2位の43勝17敗、カニングハム率いるピストンズはイースト1位の45勝14敗を残している。なお、2月の月間最優秀選手賞の候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。
◆■2026年2月の月間最優秀選手賞候補に挙がった選手たち
・ウェスタン・カンファレンス
ドノバン・クリンガン（ブレイザーズ）
ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）
ケビン・デュラント（ロケッツ）
アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）
ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）
カワイ・レナード（クリッパーズ）
・イースタン・カンファレンス
ジャレット・アレン（キャバリアーズ）
デズモンド・ベイン（マジック）
ジェイレン・ブラウン（セルティックス）
ジェイレン・ブランソン（ニックス）
カール・アンソニー・タウンズ（ニックス）
ブランドン・イングラム（ラプターズ）
ブランドン・ミラー（ホーネッツ）
ライアン・ロリンズ（バックス）
【動画】2月にウェンバンヤマが決めた好プレー集をチェック！