元KSB瀬戸内海放送アナウンサーで、現在フリーの白戸ゆめの（30）が、3日にインスタグラムを更新。写真集発売を告知した。

白戸アナは「この度、1st写真集を発売させてもらうことになりました!」と初の写真集発売を告知し、白ビキニショットを添えた。

続けて「フリーになってから今まで『アナウンサーがグラビアをする』ことにアナウンサーがグラビア?脱ぐしか仕事なくなったの?など心が痛くなるたくさんの批判もありました」と打ち明け、続けた。

「でも、型にとらわれずに自分らしく自分にしかできない表現で活動していこう。そう思って、ここまでやってきました。アナウンサー業も、グラビア活動もそれ以外のこともこれから取り組むかもしれません。でもその全部に、今後も真摯に全力で向き合っていきます!」と宣言した。

また「今回の写真集はそんな覚悟も皆さんに伝えられたらと思って衣装選びから、体作り、写真の選定まで全てにおいてこだわらせていただいた自慢の一冊に仕上がっています」と意気込みをつづった。

この投稿にフォロワーからは「グラビアも、アナウンサーも、どちらも素敵なお仕事です」「ゆめのさんが決めたなら、それで良い」「ゆめのさんの選択大いに応援しますよ!」と応援の声が寄せられている。