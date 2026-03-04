僕が子供の頃に欲しかった！

大人のメイン装備がバックパックなら、小学生たちのメイン装備はランドセル。僕の時代は黒と赤がマストでしたけど、最近って本当にバリエーション豊富。さまざまな色、デザイン、機能から選べるようになっています。

そんな新しいランドセルの選択肢としてモンベルはどうでしょう？

モンベルです、モンベル、あのアウトドアブランドでおなじみのモンベル。

ともだち100人と協力して困難を乗り越え、ぱっくんぱっくんおにぎりを食すことも必要な学校はいわば山。子どもたちも、学校と言う名の山へ登るのだ！ と考えると、モンベルが出しても不思議ではないのです。

ごめん言い過ぎました。でも、実用性とデザイン両立したかっちょいいランドセルですよこれ。

軽量かつ実用的。なおかつビジュも良い

Image: モンベル

背負ってみた感じがこう。シンプルでビジュ、良いじゃん。

ポケットも豊富で、開閉はチャック式ですがハンドルとタブ（ループ）部を使って簡単に開閉。教科書や文房具はもちろん、タブレットも背面のクッション付きポケットに収納できると、オールインワンな収納性。

生地は水に強く丈夫な840デニール・ナイロン。反射テープも付いていますし、レインカバーも付属するなど、機能性も配慮した無難な構成ですねー。

Image: モンベル

サイズは左から16L、15L、14Lの3サイズ展開。

体格や成長に合わせて選べるのもいいし、14Lモデルの重量は930gといい感じの軽量感。

最近のランドセルは1,000gを切るモデルも多いので、最軽量ってわけじゃないですけど、それでも昔のランドセルにくらべたらめちゃくちゃ軽くなったなぁ。

実は、我が家もこの春から入学。すでにランドセルは購入済みなのですが、もっと早く知ってたらコレも候補に入れたかった…。まぁ、モンベルを選ぶか？は子供によると思いますけどね（彼が選んでいたのはドラゴンの刺繍入りでした）。

というか、これの大人向けビジネスモデル、出ませんかね？

わりと現実的に、大人向け多機能ランドセル、ほしいのですが！

Source: モンベル