EXILEの東京ドーム公演『EXILE LIVE 2026 “THE REASON” ～PERFECT YEAR Special～』に、オリジナルメンバーのEXILE MATSU、EXILE ÜSA、EXILE MAKIDAIが出演する。

同情報は、本日3月3日の『EXILE LIVE 2026 “THE REASON” ～PERFECT YEAR special～追加情報発表！緊急生配信！』内にて発表されたもの。今回“SPECIAL MEMBERS”として出演が発表されたMATSU、ÜSA、MAKIDAIの3名がEXILEとして東京ドームのステージに揃うのは、2022年末に開催された『EXILE LIVE TOUR 2022 “POWER OF WISH” ～Christmas Special～』以来約3年ぶりとなる。

4月21日、22日に開催される同公演は、昨年末に開催されたEXILE8度目の全国ドームツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』の熱狂をさらに進化させたスペシャルライブだ。2025年ツアーとは異なる“PERFECT YEAR”記念公演として、演出／セットリストの一部を新たに構成し、よりスペシャルな内容になるという。

さらに、スペシャルゲストとしてVERBALと盟友 DOBERMAN INCの出演も決定したほか、サポートアーティストとしてNEO EXILEからLIL LEAGUE、KID PHENOMENONも出演する。そのほか、スペシャルシークレットゲストも予定しているとのことだ。

なお、同公演のチケットは3月4日18時より各オフィシャルファンクラブにて特別先着販売がスタートする。

＜SPECIAL MEMBERS コメント＞

■EXILE MATSU

このステージにもう一度立てることが本当に幸せです。支えてくれたすべての人への感謝を胸に、仲間と共に全力でぶつかり、EXILEの魂と熱量をドームいっぱいに解き放ちます。最高の瞬間を一緒に刻みましょう！

■EXILE ÜSA

「EXILE LIVE 2026 “THE REASON” ～PERFECT YEAR special～」に参加できることを心から嬉しく思います。PERFECT YEARの想いを胸に、今の自分だからこそ届けられる表現で、皆さんと最高の時間を創れたら嬉しいです。

■EXILE MAKIDAI

EXILEオリジナルメンバーとしてデビューから約25年が経った今、再びドームのステージに立てることを心から嬉しく思います。現在まで歩みを続けてきたEXILEメンバー、そして支えてくれたファンのみなさんへの感謝の気持ちを胸に、“PERFECT YEAR”に最高の時を共に刻めたらと思います。これまで培ってきた全てを出し切る気持ちでパフォーマンスを届けます。

（文＝リアルサウンド編集部）