日本マクドナルド（東京都新宿区）が、新商品「いちごショートケーキパイ」を3月11日から期間限定で販売します。新商品は、今年30周年を迎える「てりたまバーガー」などをはじめとする「てりたまファミリー」シリーズの新作という位置づけ。

【画像】「すごい！」 これが、ケーキ生地入り「新作パイ」です！

手軽に楽しめる“お祝いスイーツ”登場

「いちごショートケーキパイ」は、いちごのショートケーキをイメージした新作スイーツパイです。甘酸っぱいいちごフィリング、滑らかな口当たりのミルククリーム、フワフワのケーキ生地の3層をパイで包んだ商品です。

同社は、開発の経緯について「今年、てりたまが30周年を迎えるにあたり、『周年のお祝いを分かりやすく、楽しく伝えられるスイーツを作りたい』という思いから、今回のパイ開発がスタートしました」とコメント。さらに、「お祝いに欠かせないものと言えば、“いちごのショートケーキ”。『これをパイで表現できたら、手軽に楽しめる“お祝いスイーツ”になるのでは？』 そんなワクワクした発想が、今回の新商品誕生のきっかけです」と秘話を明かしています。

価格は220円〜（税込み）。4月上旬まで一部店舗を除く全国のマクドナルドで販売予定です。

また、俳優の宮崎あおいさん（崎は正しくはたつざき）と青木柚さんが出演する新テレビCM「いちごショートケーキパイ」編が3月10日から一部地域を除く全国で放送されます。