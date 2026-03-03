世界ドラコン王者が放った渾身のドライバーショットは1ヤード！ からの怒りの直ドラで364ヤード！ 規格外のゴルフにコメント殺到

世界ドラコン王者が放った渾身のドライバーショットは1ヤード！ からの怒りの直ドラで364ヤード！ 規格外のゴルフにコメント殺到