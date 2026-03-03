世界ドラコン王者が放った渾身のドライバーショットは1ヤード！ からの怒りの直ドラで364ヤード！ 規格外のゴルフにコメント殺到
2022年には世界ドラコン王者に輝いたマーティン・ボルグマイヤー（ドイツ）が自身のインスタグラムを更新。画面上に「今までに打ったこともない最高のドライバーショット」と表記される中、相変わらずの短パン姿でのっしのっしとティーイングエリアに登場した。
【動画】迫力満点！ 脅威の1ヤードショット！
そして「ピンまでは382ヤードだ、ワンオンさせてイーグルを奪って見せるぜ、さぁ行こうか！」と意気込んでアドレスに入った。ところが渾身の一打は痛恨のチョロ。わずかに1ヤードほどコロがっただけだ。苦笑いを浮かべてカメラを振り返ったが、そのまま素振りもせずに直ドラで第2打。今度はナイスショットで飛距離は364ヤード、一気にグリーンサイドまで運んで行った。ラフからのアプローチがラインに乗ると、ボルグマイヤーはカップインを確信して両手を高く突き上げた。しかし不運にもピンに弾かれてしまうと、思わずその場に座り込んでしまった。気を取り直してのパッティングもカップをリップアウト。返しのパットを決めて「まぁ、パーも悪くないね」と一言。しかし周囲から「いや、ボギーだよ」と訂正されると、一瞬戸惑いながらも、「確かにそうだ」と納得。最後はボールをパターで遠くまでかっ飛ばしてしまいそうなシーンで動画は終了した。この投稿を見たファンは「フルスイングで1ヤードだけ打つのは難しいだろうね」「ボールをトップする技術はエリート級だ」「ピンさえ抜いていれば…」などと楽しそうにコメント。また短すぎるパンツへのツッコミも多かった。
