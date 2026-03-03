『リブート』相関図に“変化” ネット悲鳴「悲しい」「しんどすぎる」
俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の第6話が3月1日に放送され、儀堂歩の衝撃的な最期が描かれた。放送後には番組公式サイトの人物相関図が更新され、“ある変化”に注目が集まっている。
【写真】悲しい…相関図に”変化”があった人物（中央）
本作は黒岩勉氏による完全オリジナル脚本。構想3年をかけた“エクストリームファミリーサスペンス”で、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追う物語だ。嘘と真実が入り乱れる怒涛の展開が続いている。
第6話では、合六（北村有起哉）の組織から100億円相当の商品を盗んだ疑いをかけられた儀堂と早瀬が拘束される。早瀬は何者かの画策で警察に身柄を押さえられるが、監察官・真北（伊藤英明）は早い段階でリブートを見抜き、ある取引のもとで早瀬を解放する。
一方、妻・麻友（黒木メイサ）を救うため単身で合六のもとへ向かった儀堂は罠にかかり捕らえられる。組織から盗まれた100億円の行方を追及される中、会計士・幸後一香（戸田恵梨香）と互いに罪をなすりつけ合う展開に。一香が「2人きりで話したい」と要求し、言葉を交わした後、儀堂は態度を一変させ「俺がやった」と自白する。商品の在処を明かさぬまま銃弾に倒れ、早瀬に「麻友に伝えてくれ、早く離婚しろって」と言い残し、命を落とした。
放送終了後、公式サイトの「相関図」ページでは儀堂の欄に「死亡」と追記。人物紹介にも、合六に100億円を盗んだ犯人だと自白し死亡した経緯が記された。SNS上では「相関図の儀堂さんが…」「悲しい」「しんどすぎるわ」といった声が相次ぎ、急展開に動揺が広がっている。
