TBS龍宝正峰社長が22日、都内の同局で定例会見を行い、7月から2クール連続放送が決定した日曜劇場VIVANT」の続編（日曜午後9時）に言及した。「VIVANT」は堺雅人（52）主演で23年7月期に放送され、大きな話題を呼んだ。続編は新たにアゼルバイジャンで大規模ロケを敢行。同社長は「期待を裏切らない、想像をはるかに超えるスケールでお送りすることができると確信しております」と自信を見せた。同局ではこれまで「3年B組金八先