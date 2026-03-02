U−17日本代表GK村松秀司、LAFCセカンドチームと新契約締結！…2031年までの長期に

ロサンゼルスFC（LAFC）のセカンドチーム（LAFC2）に在籍するGK村松秀司は2月28日、クラブと2030年6月30日までの新契約にサインした。なお、今回の契約には1年の延長オプションも付随している。



地元ロサンゼルス出身でアメリカ人の父親と日本人の母親も持つ17歳の村松。アカデミーから在籍するLAFCではイーサン・スカリーの名前で登録されている。昨シーズンはセカンドチームのLAFC2で、MLSネクストプロの2試合にも出場していた。



また、アメリカと日本の2か国の国籍を有する村松は、2024年にU−16日本代表に選出され、現時点では日本のアンダーカテゴリーでのプレーを選択。U−17 AFCアジアカップとU−17 FIFAワールドカップ カタール2025では日本代表として出場し、キャプテンを務めたU−17ワールドカップでは5試合に出場し、安定したゴールキーピングでベスト8進出に貢献した。