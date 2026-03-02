3月の運勢は？ あなたへの「見逃せないサイン」【タロット星座占い】





【2026年3月の運勢】

タロット鑑定師mimiel先生による12星座別占い「FORTUNE TAROT」。2026年3月のあなたの運勢は……？







3月は「本音が動き出す」ただし、急いではいけません

重たいコートを脱ぎ捨てる季節。3月後半からは、これまで停滞していた物事が静かに、そして確実に動き始めるタイミング。だからこそ3月中旬まではあえて立ち止まり、マインドの充電期間にあてるのが正解。日々のノイズに紛れてあいまいにやり過ごしてきた違和感や本音に対し、「本当はどうしたいのか」と冷静に向き合う余白づくりに意識を。



たとえば、深くリラックスできる香りのルームスプレーをひと吹きし、手触りのいい上質なノートに思考を書き出してみるのもひとつの手。今は勢いに任せて動くより、多角的な視点で構想を練る知性を生かすことが重要。その丁寧なチューニングが、春からのプロセスを驚くほどスムーズにしてくれるはず。



一度先を見据えると、空気が完全に切り替わる4月は一転して「実行」のフェーズへ。内側でじっくりと温めてきたアイデアや決断を、いよいよ現実の形にしていくとき。今のうちにどれだけ積み重ねられるかが、4月にアクセルを踏み込んだときの加速度に反映されます。足元には、軽快なステップを後押しする端正なローファーを。思考のクリアさを象徴するようなパリッとした白のシャツをまとい、さっそうと次なるステージへと突き進んで。







【牡羊座】 進む道が光照らされる「幸運のプロローグ」

【牡牛座】 運命を好転させる「決断の瞬間」

【双子座】 周りに流されず「自分ファースト」

【蟹座】 「今年もそのまま？」生まれ変わる転機

【獅子座】 「飾ると崩れる」飾らなくていい本心

【乙女座】 来たる「大変化」入念な準備を



【天秤座】 周りごと幸せになる「理屈よりも大事なもの」

【蠍座】 「今が貯めどき」幸せ貯金

【射手座】 「不器用でも正解です」

【山羊座】 その気遣いが「あなたを邪魔します」

【水瓶座】 やること為すこと「全てが成功」

【魚座】 踏み出せなかった「その一歩が出る」







