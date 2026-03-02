れいわ新選組の西郷みなこ氏が1日にX（旧Twitter）を更新。「お前もアメリカ行って戦争止めろよ」というアンチコメントに反論したものの、ツッコミの声を多く集めている。

2月8日に投開票が行われた衆院選挙を前に、SNS上で拡散された「ママ戦争止めてくるわ」というハッシュタグ。野党への投票を呼びかける目的で使用されることが多く、ネット上では賛否両論が集まっていた。

一方、2月28日にはアメリカがイランへ軍事攻撃を開始。これを受け、一部Xユーザーからは、ハッシュタグを利用した衆院選候補者やユーザーに対し、「ママ戦争止めてこいよ」「ママ戦争止めてきて」といった声が寄せられている。

西郷氏は1日にXを更新し、「『お前もアメリカ行って戦争止めろよ』とアンチコメントで書かれています」と自身にもそうした声が寄せられていることに言及。

その上で、「が、もう行ってます」と、アメリカ合衆国議会議事堂前でパレスチナスカーフを掲げている自身のショットを公開した。

西郷氏は、「アメリカ行くたびに1人でスタンディングしてます」と説明し、「2024年、米国議事堂は厳重警備でしたが、1人でやってます」とつづっていた。

なお、西郷氏は1月10日にもXで同じ写真を公開している。

西郷氏のこのポストには、「今、行かなきゃ意味なくない？」「そんなんで戦争が止められたら簡単でいいな」「観光？記念撮影？今すぐイランに行ってきてください。同じことができますか？」「戦争止まってないから方法が間違ってるって答えが出てるってコトやんな？」「『昔やりました』は意味ないです」というツッコミが集まっていた。

イランへの軍事攻撃前に行われた西郷氏の「スタンディング」。にも関わらず軍事攻撃が始まってしまったため、西郷氏は「止められなかった」ことになり、その言動に多くの人が困惑してしまっていた。