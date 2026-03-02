１万円で１万２０００円分 富山市内のスーパー プレミアム付き商品券 今月１９日販売開始
政府の物価高対策で富山市は食料品スーパーなどが発行するプレミアム付き商品券の費用を補助します。
プレミアム率は20パーセントで、今月19日から市内58店舗で販売すると発表しました。
このプレミアム付き商品券は、政府が自治体向けの「重点支援地方交付金」を拡充したことを受けたものです。
プレミアム分の20パーセントを富山市が補助します。
購入できるのは富山市民のみで上限は1回あたり1人2万円です。
今月19日から食料品スーパーなど13事業者、あわせて58店舗で販売する予定で、利用期間は5月末までとしています。
また、このうち2つの事業者ではキャッシュレス決済によるポイント還元も行います。
この事業で市民に還元されるプレミアム分はあわせて11億550万円にのぼるということです。
藤井市長
「食料品の物価高騰の影響による生活にかかる負担の軽減を図ってまいりたいと考えております」
富山市は事業者に対し、購入者が富山市在住であることを身分証などで確認するよう求めていて、販売方法の詳細は各店舗の案内を確認してほしいとしています。