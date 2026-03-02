“伝説のなでしこ”澤穂希に福島から熱烈オファー！？鈴木砂羽が告白 愛媛に「スパ施設」を造りたい！？「移住最高！」花田虎上まさかの3拠点生活！？「田舎で探す！憧れ移住ハウス」3月3日（火）夜7時～放送！

ＢＳテレ東では3月3日（火）夜7時から「田舎で探す！憧れ移住ハウス」を放送します。

「もし、あなたが移住をするとしたら…」この番組では、日本全国にある魅力的な田舎町に赴き、住みたくなる「憧れの移住物件」を巡り、「ここに移住したらどうなるの？」という目線で町を散策します！

花田虎上、鈴木砂羽、澤穂希が「この町にはどんな物件がある？」「移住した時に暮らしやすい？」「移住者にどんな支援があるの？」「すでに移住した先輩移住者はどんな生活をしている？」などなど、気になる疑問を解き明かし、最高の移住生活を提案！単なる物件探しにとどまらない、未来の移住生活を先取りする体験をお届けします！

≪放送内容≫

新潟県出雲崎町

４年連続で転入者が転出者を上回る、移住人気が高い町、新潟県出雲崎町の魅力を調査するのは、元横綱・花田虎上。花田は現在、千葉と埼玉に自宅を持つ移住経験者！新潟県内でも積雪量が少ないといわれる出雲崎町ですが、その雪の量に驚きつつも、町歩きをスタート。発見したのは、茅葺き屋根の古民家物件。なんと国の登録有形文化財とのことで、趣ある囲炉裏や高い天井に大興奮！売主のご夫婦に物件の魅力と町の暮らしを聞きながら、時折、相撲ジョークも炸裂。さらに漁師町ならでは、風情ある「妻入り造り」の家屋が並ぶエリアへ。そこにはなんと土地付きで７５万円という激安物件が！？

愛媛県西条市

「住みたい田舎ランキング」で、過去に３年連続で１位を獲得した大人気移住都市・愛媛県西条市の町と物件を俳優・鈴木砂羽が鋭い視点で吟味します！お城のような瓦が装飾された３棟ある豪邸の値段に驚愕。また、野菜などの地元直販所では、まさかの安さに仰天。さらに、３人のお子さんをもつご夫婦のお宅を訪問。東京から移住してきた家族の暮らしの変貌ぶりに鈴木も興味津々！

福島県南相馬市

子育て世代に絶大な人気の福島・南相馬市に向かったのは、元サッカー日本女子代表“なでしこジャパン”キャプテンの澤穂希。澤は現在ご夫婦で仙台へ移住し、一児の母！ここでは、２年前に移住して民宿を営むご夫婦を訪ねます。取材中に近所の人が現れるハプニングもありながら、地元の人の温かさや暮らしやすさを肌で感じます。さらに、９DKの母屋に蔵と納屋がつき、畑を含めて土地面積約４７００平米という広大な日本家屋物件を内見。その憧れ移住ハウスのお値段は！？

≪出演者コメント≫

■花田虎上

©ＢＳテレ東

Q.今回は新潟県出雲崎町とその物件にお邪魔しましたが、いかがでしたか？

私も移住している身なので、色々な物件を見ながら自分に合う物件を見つけて、そこで決断すればいいかなと思いながら、自分が移住する気持ちで見たので楽しかったです。

Q.先輩移住者としてのコツやポイントは？

何件も回って自分に合う物件を見つける。1回見ただけではなく、その場所の四季を見て、「あぁ、ここだったらいいな」っていう物件を探し当てていただきたいなと思います。

Q.番組の見どころを教えてください。

今回、私は新潟県を回りましたが、ほかにも番組でいろいろなところを回ると思うので、それを見て楽しんでいただきたいし、一つの資料にしていただけたらと思います。移住って最高ですよ！

■鈴木砂羽

©ＢＳテレ東

Q. 愛媛県西条市で3件の物件を回りましたが、どうでしたか？

思っていたより夢が広がる物件だなと思いました。

1件目は瓦がすごく素敵で魅力的で、住む人を想像してみていたんですけど、やっぱり農業というか、農作物を作る方に向いているかなと思いました。あとはちょっとアーティスティックな方なら、納屋を使って海外的なイベントをしたりもできるなって。アーティストの方、もしくは農業をやる方がいいのかなって勝手に思いながら見ていました。

一番印象に残った物件は、4階建てのビルですね。ホールが3つもあるということで。なんか、うまいことあれを利用できたら嬉しいなって…。

3件目に関しては、もう移住してすぐ住めますから。それって最大の魅力だし、例えば一線をリタイアされてゆったり住まれるご夫婦とか、あとはシングルマザーさんとかにすごくいいかなって。すぐ住めて、しかもお安いので、そういう方に住んでいただけたらいいかなと思いました。

Q.西条市に移住するとしたらどんな物件でどんな暮らしをしてみたいですか？

私もアーティストなので、もし移住するとしたら倉庫みたいなところを借りて、イベント的なことができるといいな。あとは水がとても豊かとのことで、私も水が好きなので、もし出資者がいたらスパ施設とか造ってみたいですね(笑)。

Q.番組の見どころを教えてください。

今回3つの物件を見させていただいたんですけど、まだまだ見たいですね。私、自分が引っ越すとき30件くらい物件を見るので(笑)。この番組を見て、皆さんが想像力を膨らませて、「こんなことがここでできるんだ」「こんなところが魅力なんだ」っていろんなことを知っていただけたら嬉しいです。

■澤穂希

©ＢＳテレ東

Q.福島県南相馬市の物件にお邪魔していかがでしたか？

すごく楽しかったです。南相馬市は初めて来たんですけど、人の温かさをすごく感じましたし、いい物件がたくさんあったのでぜひたくさんの方々に来てほしいなと思いました。

Q.先輩移住者としてのコツやポイントは？

自分自身も仙台に初めて住むようになってから、知り合いとか全然いなかったんです。でも自ら人と接するようにして、お友達を作ったり、色々な場所に行ってその土地のおいしいものや観光地など、いいところを知るっていうことがすごく良かったので、初めて移住するっていう方にはその町の良さや人との触れ合いを大切にしてほしいなと思います。

Q.番組の見どころを教えてください。

こんなにも安くていい場所があることを知らなかったので、ぜひこの番組を見て南相馬市の良いところをたくさん知ってもらえたら嬉しいです。

≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・中村拓馬（ＢＳテレ東 制作局 制作部）

今、私たちの価値観は大きく変わりつつあります。「どこで働くか」よりも「どう生きるか」。そんな問いへの答えを探している方々にはピッタリな番組です！花田さん、鈴木さん、澤さんが物件を内見したり、町の人と触れ合う中で見せる驚きや納得の表情には、ネットの検索画面では決して得られない「手ざわりのある情報」が詰まっています。75万円の格安物件から、文化財の古民家、そして広大な敷地。それらを通して、視聴者の皆さんに「自分ならここでどんな人生を送るだろう？」と、ワクワクしながら未来を想像していただければ幸いです。

≪番組概要≫

【タイトル】 「田舎で探す！憧れ移住ハウス～日本全国で理想の物件と暮らしを発掘！～」

【放送日時】 2026年3月3 日（火）夜7時00分～9時00分

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ⑦ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ｃｈ） 全国無料放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

▶TVer: https://tver.jp/

▶テレ東 HP（ネットもテレ東）: https://video.tv-tokyo.co.jp

▶Lemino: https://lemino.docomo.ne.jp/

【出演者】 花田虎上、鈴木砂羽、澤穂希

【公式HP】 https://www.bs-tvtokyo.co.jp/ijyu_house/

【コピーライト】 ©ＢＳテレ東

