NEWSの増田貴久が、自身初のカバーアルバム『増田貴久のカバー』を4月8日（水）に発売することが決定した。

増田にとって2ndソロアルバムとなる本作は、全曲カバー楽曲で構成されたフルカバーアルバム。楽曲ラインナップには宇多田ヒカル「First Love」、JUJU「やさしさで溢れるように」、DALI「ムーンライト伝説」などの楽曲や、KinKi Kids「Bonnie Butterfly」、V6「Believe Your Smile」、TOKIO「うわさのキッス」、SMAP「世界に一つだけの花」など先輩グループの楽曲、テゴマス「キッス〜帰り道のラブソング〜」のセルフカバーほか全12曲を共通収録する。増田貴久にとって思い入れのある楽曲や、歌い継がれる過去の名曲、そして新しい世代へと受け継ぎたい楽曲など、様々な時代・ジャンルの楽曲がセレクトされている。

映像特典として、初回盤Aには「増田貴久のカバーのライブ」を収録。3000本を超えるキャンドルに囲まれた幻想的な世界で、「やさしさで溢れるように」「ムーンライト伝説」「にじ」「世界に一つだけの花」「キッス〜帰り道のラブソング〜」の5曲を、フルコーラスでビッグバンドとともに届けるオリジナルライブだ。

初回盤Bには「喜怒哀楽」ネコますVer. Music Video & Making を収録。1stソロアルバムに収録された楽曲「喜怒哀楽」のMVを、増田貴久オリジナルキャラクター「ネコます」主演のコマ撮りアニメーションで完全再現。15分の1サイズのミニチュア世界で情感たっぷりにパフォーマンスするネコますと、増田貴久が参加したメイキング風景も必見。加えて、全編増田貴久によるスタイリングで挑んだジャケット写真撮影に完全密着したドキュメンタリー「Making of Jacket Shooting」も収録されている。

アルバムの発売を記念して、商品を購入・応募した方の中から抽選でご招待するスペシャルイベントも開催決定した。詳細は後日公式HP・SNSにて発表予定。

そして、4月10日の北海道公演を皮切りに、5都市14公演のツアー＜増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽＞が開催される。

■2nd Solo ALBUM『増田貴久のカバー』

2026年4月8日（水）発売

https://www.elov-label.jp/s/je/discography/LCCN-0936

特設HP https://takahisamasuda-from-news.jp/

■＜増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽＞

【北海道】札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年4月10日（金）17:30 【福岡県】福岡サンパレス

2026年4月20日（月）18:00

2026年4月21日（火）13:00／17:30 【東京都】東京ガーデンシアター

2026年4月28日（火）17:00

2026年4月29日（水・祝）14:00／18:30 【兵庫県】神戸国際会館 こくさいホール

2026年5月7日（木）18:00

2026年5月8日（金）13:30／18:00