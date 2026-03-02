がんは以前から日本人の死因の上位に位置しています。例えば、大腸がんは40歳を過ぎると発症リスクが高まることで有名ですが、近年は20代から30代の若い人がかかるケースが急増しているといわれています。そのため、年齢を問わず、注意が必要です。そもそも、大腸がんに前兆症状はあるのでしょうか。気付かぬうちに症状が進行して手遅れになる前にできる対策について、広島DS内視鏡・日帰り手術クリニック（広島市中区）院長で外科医の藤解邦生さんに聞きました。

【画像で見る】「えっ…もう手遅れ！？」 これが“大腸がん”が進行すると生じる「症状」です！

40歳を過ぎたら大腸カメラ検査を受けるのがお勧め

Q.大腸がんに前兆症状はありますか。それとも無症状のケースが多いのでしょうか。

藤解さん「大腸がんの場合、早期は無症状のケースが多いです。がんがある程度進行すると血便や腹痛、便通異常が生じるようになります。また、貧血や体重減少が症状として現れるケースもあります。そのため、早期発見するには健康診断で検便を受けるのが重要となります。

健康診断で要精密検査となった場合に、多忙などの理由から大腸カメラを受けない人もいます。要精密検査と診断された場合、大腸がんが隠れているケースがあるため、進行してしまう前に大腸カメラ検査を受けることが重要です。

40歳を過ぎた場合は、前兆症状がなくても大腸カメラを受ける意識が必要です」

Q.大腸がんがある程度進行すると血便や腹痛、便通異常が生じるようになるとのことですが、これらの症状が出た場合の対処法について、教えてください。やはり、すぐに医療機関を受診すべきなのでしょうか。また受診時、医師にはどのように伝えたらよいのでしょうか。

藤解さん「最も不安な症状は血便ですが、痔と思い込んでそのまま様子を見る人も多いため注意が必要です。出血してもすぐに治まる場合は、一時的な肛門からの出血の場合が考えられ、様子を見ても大丈夫ですが、繰り返し出血する場合は、痔と思い込まず、医療機関を受診することが重要です。

また、今までよりも便秘やおなかの張りが悪化している場合も注意が必要です。特に排便前に腹痛を伴う人は、やはり大腸がんの可能性があるため、早めに医療機関を受診してください。

大腸がんは内視鏡検査で病理検査を行わなければ診断ができない病気です。大腸がんが男女ともに多いことから、何か気になる症状があれば、医療機関で大腸内視鏡検査の必要性について相談することが非常に大切です。

検査を受ける前にぜひ知っていただきたいのですが、一般的に消化器科では痔の程度が分からず、肛門科では大腸カメラが実施できない施設が多いことです。大腸肛門病の専門施設では両方の疾患を一つの医療機関で受けられる場合もあるため、大腸肛門病の専門医に相談できると一番安心です。医師には、出血の頻度や色、腹痛の有無や排便状況を伝えると良いでしょう」

Q.血便や腹痛などの症状を放置した場合のリスクについて、教えてください。大腸がんは進行が早いがんなのでしょうか。

藤解さん「一般に粘膜内がんでは進行が比較的ゆっくりであり、腫瘍が倍の体積まで大きくなるまで数年（約26〜31カ月）かかるとされる報告があります。ただ、粘膜下層より深いがんでは、大きくなるスピードが上がるため注意が必要です。

特に50歳未満の若年の大腸がんの発症例の中には、症状出現から診断まで数カ月単位の遅れがあった事例があり、リンパ節への転移や遠隔転移に至る症例の割合が高いことが報告されています。年齢に関わらず、血便や貧血がある場合は速やかな内視鏡検査が推奨されます。日本における50歳未満の人の発症率は近年増加傾向と指摘されています」