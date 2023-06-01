[3.1 プレミアリーグ第28節](エミレーツ スタジアム)

※25:30開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

MF 7 ブカヨ・サカ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 19 レアンドロ・トロサール

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

FW 29 カイ・ハバーツ

監督

ミケル・アルテタ

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 19 ママドゥ・サール

DF 21 ヨレル・ハト

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 24 リース・ジェームズ

MF 7 ペドロ・ネト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 10 コール・パーマー

MF 17 アンドレイ・サントス

MF 25 モイセス・カイセド

FW 20 ジョアン・ペドロ

控え

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 5 ブノワ・バディアシル

DF 27 マロ・グスト

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 45 ロメオ・ラビア

FW 9 リアム・デラップ

FW 38 マルク・ギウ

FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ

監督

リアム ロシニア

