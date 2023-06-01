アーセナルvsチェルシー スタメン発表
[3.1 プレミアリーグ第28節](エミレーツ スタジアム)
※25:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 19 レアンドロ・トロサール
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
FW 29 カイ・ハバーツ
監督
ミケル・アルテタ
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 19 ママドゥ・サール
DF 21 ヨレル・ハト
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 24 リース・ジェームズ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 コール・パーマー
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 25 モイセス・カイセド
FW 20 ジョアン・ペドロ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 27 マロ・グスト
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 9 リアム・デラップ
FW 38 マルク・ギウ
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
リアム ロシニア
※25:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 19 レアンドロ・トロサール
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
FW 29 カイ・ハバーツ
監督
ミケル・アルテタ
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 19 ママドゥ・サール
DF 21 ヨレル・ハト
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 24 リース・ジェームズ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 コール・パーマー
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 25 モイセス・カイセド
FW 20 ジョアン・ペドロ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 27 マロ・グスト
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 9 リアム・デラップ
FW 38 マルク・ギウ
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
リアム ロシニア
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります