ゴディバのショコリキサーに春限定桜フレーバー登場♡可憐な味わい

ゴディバから、春限定のショコリキサー「桜の瞬き（またたき） ショコリキサー」と「桜の瞬き（またたき） ホットショコリキサー」が2026年3月7日（土）より登場します。さらに桜風味のチョコレート菓子もラインナップし、春の訪れを感じられる華やかなコレクションに。可憐な桜の香りとやさしい甘さを楽しめる限定商品は、季節のご褒美タイムにぴったりです♡

春限定ショコリキサー登場

桜の花びらが舞う瞬間をイメージした「桜の瞬き（またたき） ショコリキサー」は、桜風味のホワイトチョコレートドリンクにぷるんとした“さくらゼリー”を合わせた春限定の一杯です。

ホイップクリームの上には白とピンクの削りチョコレートが添えられ、見た目も華やかに仕上げられています。

※ゼリーはコールドのみに使用

「桜の瞬き（またたき） ショコリキサー」



価格：レギュラーサイズ830円（税込）／ラージサイズ940円（税込）

販売期間：2026年3月7日（土）～

取扱店：全国のショコリキサー取扱店／2026年3月15日（日）～ゴディバ クレープ／GODIVA dessert等一部店舗

※無くなり次第終了

「桜の瞬き（またたき） ホットショコリキサー」



価格：レギュラーサイズ730円（税込）

販売期間：2026年3月7日（土）～

取扱店：全国のショコリキサー取扱店、2026年3月15日（日）～ゴディバ クレープ、GODIVA dessert等一部店舗

※無くなり次第終了

桜チョコレートもラインナップ

「ポテトチップス チョコレート 桜」

価格：1,393円（税込）

サクッとしたポテトチップスに、塩漬けした桜と葉をパウダー状にしてブレンドしたチョコレートをコーティング。桜の香りとホワイトチョコレートの甘さが、ポテトチップスの塩気と絶妙に調和します。

販売期間：2026年2月16日（月）～

取扱店：全国の一部ゴディバショップ／GODIVA café／ゴディバ オンラインショップ／GODIVA GO！八王子ステーション店／GODIVA GO！藤沢ステーション店

※無くなり次第終了

「ホワイト 桜 クランチチョコレート 8粒入」

価格：1,620円（税込）

桜の葉パウダーをホワイトチョコレートに合わせたクランチチョコレート。ほんのりとした塩気とやさしい桜の香り、サクサク食感が楽しめる仕上がりです。

販売期間：2026年3月上旬～

取扱店：空港内の一部の売店（一部お取扱いの無い店舗がございます）

春気分を楽しむ限定スイーツ

桜のやさしい香りに包まれる春限定のショコリキサーとチョコレートは、ちょっとしたご褒美タイムにもぴったりのラインナップです。

見た目も華やかなドリンクは、お出かけの合間のリフレッシュにもおすすめ。期間限定・数量限定の商品なので、気になる方はぜひ早めにチェックして春の味わいを楽しんでみてください♡