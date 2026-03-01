◇柔道グランドスラム（GS）タシケント大会最終日（2026年3月1日 ウズベキスタン・タシケント）

男女計5階級が行われ、日本勢は計8人が出場した。

女子78キロ級は、昨年のGS東京3位の泉真生（29＝コマツ）と同じく同3位の梅木真美（31＝ALSOK）の2人が出場。泉は1回戦でウズベキスタンの選手に技あり2つの合わせ技で一本勝ち、2回戦はブラジルの選手に終了間際の縦四方固めで一本勝ちを収めた。準々決勝はゴールデンスコア方式の延長戦の末、相手のブラジルの選手に指導3つ目が与えられて反則勝ち。準決勝は昨年世界選手権準優勝のオレク（ドイツ）と対戦し、延長戦に入ってすぐの払い巻き込みで有効のポイントを取られて敗れた。

梅木は初戦（2回戦）、ドイツの選手に延長戦で5秒間抑え込んで優勢勝ち。続く準々決勝はフランスの選手に指導3つの反則で敗れた。敗者復活戦に回り、中国の選手に腕がらみで一本勝ち。3位決定戦は泉と梅木の日本勢対決となった。開始から3分20秒過ぎに梅木が谷落としで有効のポイントを取り、そのまま優勢勝ちを収めた。

女子78キロ超級は、東京五輪金メダリストの素根輝（25＝パーク24）と昨年世界選手権代表の藤井瑠璃（旧姓高橋、25＝SBC湘南美容クリニック）が出場。素根は1回戦、ウズベキスタンの選手に足車で一本勝ちを決め、2回戦は大きなニウ（中国）を相手に背負い落としで一本勝ちを収めた。準々決勝はタバーノ（イタリア）の指導3つで反則勝ち。準決勝はウクライナの選手に技あり2つの合わせ技で一本勝ちした。決勝はフォンテーヌ（フランス）と対戦。大きな相手に左からの大内刈りで有効のポイントを取り、そのまま優勢勝ちを収めた。

素根が国際大会で優勝するのは、2023年5月の世界選手権以来3年ぶり。2024年パリ五輪後に左膝を手術し、約1年の長期離脱を経て昨年11月の講道館杯で復活優勝も翌12月のGS東京大会では1回戦で敗退していた。海外での試合はパリ五輪以来。左膝の状況は「そんなに変わっていない」とまだ万全ではないようだったが「凄く大事な大会になる」と位置づけた今年の初戦で完全復活の兆しを見せた。

藤井瑠璃は、初戦（2回戦）で中国の選手と対戦し、延長戦に入ってすぐの背負い投げで一本勝ち。準々決勝はウズベキスタンの選手に大外刈りで技ありのポイントを取り、有効を一つ取られた後に上四方固めで10秒間抑え込んで技あり2つの合わせ技一本勝ちを決めた。準決勝はフォンテーヌ（フランス）と対戦し、指導3つで反則負け。3位決定戦はタバーノ（イタリア）に内股で技ありのポイントを取ってそのまま優勢勝ちを収めた。