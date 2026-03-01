この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今のディズニーは「朝の過ごし方」ですべて決まる パスは取りすぎず、計画が崩れたら「潔く捨てる」のが正解

ディズニー系YouTuberの二コート氏が、YouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」で「【これ１本で全てわかる】ディズニーは朝が重要！成功するために必要な情報を全て解説」と題した動画を公開した。現在の東京ディズニーリゾートは「難易度が異常に高い」とされるが、二コート氏は「朝の過ごし方次第で満足度が大きく変わってしまう」と断言。入園前の準備から午後の動き方まで、1日を成功させるための具体的な攻略法を10のポイントで解説している。



動画内で二コート氏はまず、入園前の注意点として「公式を信じない」ことを挙げる。公式サイトには開園時間が「午前9時」と記載されていても、実際には混雑緩和のためにそれより早く開園することが多いためだ。特にディズニーシーでは「最速午前8時に開園する可能性がある」とし、9時到着を目指すと既に出遅れてしまうと警鐘を鳴らす。

また、入園後のパス取得についても独自の理論を展開する。便利なプライオリティパスだが、時間を指定できないため「取得しすぎると計画を守れなくなる」と指摘。取得は「1枚か2枚程度」に留めることを推奨した。一方で、有料のDPA（ディズニー・プレミアアクセス）については、アトラクションが混雑する「午後に使ったほうが有利」だと解説する。



解説の中で「最重要項目」と強調されたのが食事のタイミングだ。パーク内のレストランは座席数が限られており、昼時には1時間待ちも珍しくない。そのため「レストランは10時台」に利用することを強く推奨している。一般的なランチタイムである12時台はアトラクションが比較的空く傾向にあるため、食事を早めることで混雑回避とアトラクション攻略の「二重のメリット」が得られるという。

さらに、計画通りに進まないトラブルが起きた際は「潔く捨てる」決断も必要だと説く。「計画を守るために急ぐという行為だけは絶対に辞めて」と語り、義務感で回ると仕事と変わらなくなってしまうため、時には予定を飛ばして楽しむ余裕を持つべきだとアドバイスした。



二コート氏は最後に、ディズニーを楽しむには「疲労のコントロールが重要」だと結論付ける。効率的な回り方を知り、無理な計画を捨てる勇気を持つことで、誰もが最高の一日を過ごせると締めくくった。