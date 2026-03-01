レギュラーガソリン車ですが、夫は「ハイオクを入れたほうが燃費はよくなる」と言います。本当に燃費が改善して、トータルで節約になるのでしょうか？

ハイオクとレギュラーの違いは、燃費より先に知るべきポイントがある

ハイオクとレギュラーの一番大きな違いは、「オクタン価」です。オクタン価は、エンジン内で起きる「ノッキング（異常燃焼）」が起こりにくい性質を表す数値だと思うとイメージしやすいです。日本では規格で、レギュラーはオクタン価89以上、ハイオクは96以上とされています。

ここで大事なのは、ハイオクだからといって、それだけで燃費がよくなるとはかぎらない点です。ハイオクは主に、高圧縮のエンジンなどでノッキングを抑えて性能を出すための燃料、という位置づけです。そのため、多くの車は取扱説明書で「指定燃料」が決まっています。



レギュラー車にハイオクを入れて燃費がよくなるのはどんなとき？

レギュラー指定の車にハイオクを入れても、基本的には大きな変化が出にくいです。車の制御は、レギュラーで最適になるように作られていることが多いからです。

ただし、状況によってはわずかに変化を感じる人がいます。例えば、強い加速が多い、上り坂が多い、真夏でエアコンを使っていてエンジンに負担がかかりやすいといった条件では、ノッキングが起きやすくなります。

こうしたときにハイオクを入れると、燃焼が安定して、アクセルを踏んだときの反応がわずかに素直になったり、加速が途切れにくく感じたりする場合があります。

とはいえ、その運転の感覚の違いが必ずしも燃費の改善につながるとはかぎりません。さらに、燃費が少しよくなっても、ハイオクの価格差を取り返せるかどうかは別の話なので、家計として得になるかは計算で判断するのが確実です。

逆方向の注意点も押さえておきましょう。ハイオク指定車にレギュラーを入れると、期待した性能が出ないことがあるとJAFも説明しています。つまり、燃料は高いほうを入れれば安心という単純な話ではなく、まずは取扱説明書どおりの燃料を入れるのが基本です。



ハイオクの値段の差は燃費で元が取れるのか

節約になるかは、計算すると判断しやすくなります。ポイントは、「ハイオクの値段が高い分を、燃費のよさで取り返せるか」です。

例えば、レギュラーが160円/L、ハイオク170円/L（差は10円）だとします。レギュラーで燃費が15km/Lなら、1km走るのにかかるガソリン代は 160÷15で約10.67円です。ハイオクで同じ10.67円にするには、燃費が 170÷10.67＝約15.94km/L 必要です。これは、燃費が 約6.3% よくならないと元が取れない計算です。

毎日の運転で燃費が6%以上も安定してよくなるなら節約になりますが、レギュラー指定車でそこまで改善するケースは多くありません。そのため、「ハイオクに変えたのにガソリン代が増えた」と感じやすいのが実際のところです。

それでも気になるなら、試し方はシンプルです。1回だけの印象で判断せず、同じ通勤ルート・同じ運転を意識して満タンにしてから走り、次に満タンにしたときの給油量で燃費を出す方法（満タン法）で2～3回比べてみると判断しやすくなります。



ガソリン代は燃料選びより走り方と整備で決まるので、指定燃料を守ろう

レギュラー車にハイオクを入れると、状況によっては走りが滑らかに感じることはあります。しかし、燃費が十分に改善して、ハイオクの価格差まで含めて本当に得になるほど変わるかというと、そこまでうまくいくケースは多くありません。

結局、一番安心なのは、取扱説明書どおりの燃料を入れたうえで、燃費がよくなりやすい行動を続けることです。急加速を減らす、タイヤの空気圧を適正に保つ、不要な荷物を下ろすなど、毎日の工夫を積み重るほうが再現性のある節約につながります。

「ハイオクかレギュラーか」で迷ったら、まずは指定燃料を守りつつ、できることから少しずつ見直していきましょう。



出典

一般社団法人日本自動車連盟（JAF） [Q]レギュラーガソリン、ハイオクガソリン、軽油などの油種の違いについて教えてください。

一般社団法人日本自動車連盟（JAF） [Q]ハイオクガソリンの自動車に、レギュラーガソリンを入れてはダメ？

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー