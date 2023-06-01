ブンデスリーガ 25/26の第24節 ドルトムントとバイエルン・ミュンヘンの試合が、3月1日02:30にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。

ドルトムントはファビオ・シルバ（FW）、カリム・アデイエミ（MF）、マクシミリアン・バイアー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、セルジュ・ニャブリ（FW）らが先発に名を連ねた。

26分に試合が動く。ドルトムントのダニエル・スベンソン（DF）のアシストからニコ・シュロッターベック（DF）がヘディングシュートを決めてドルトムントが先制。

45+5分、ドルトムントが選手交代を行う。エムレ・ジャン（MF）からラミ・ベンセバイニ（DF）に交代した。

ここで前半が終了。1-0とドルトムントがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分バイエルン・ミュンヘンが同点に追いつく。セルジュ・ニャブリ（FW）のアシストからハリー・ケーン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

61分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。セルジュ・ニャブリ（FW）からジャマル・ムシアラ（MF）に交代した。

67分、ドルトムントが選手交代を行う。ファビオ・シルバ（FW）からセール・ギラシ（FW）に交代した。

70分バイエルン・ミュンヘンが逆転。ハリー・ケーン（FW）がPKを決めて1-2と逆転する。

75分、ドルトムントは同時に3人を交代。フェリックス・ヌメチャ（MF）、カリム・アデイエミ（MF）、マクシミリアン・バイアー（FW）に代わりジョーブ・ベリンガム（MF）、ユリアン・ブラント（MF）、サムエレ・イナチョ（FW）がピッチに入る。

83分ドルトムントのマルセル・ザビッツァー（MF）のアシストからダニエル・スベンソン（DF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

しかし、87分バイエルン・ミュンヘンが逆転。ヨシュア・キミヒ（DF）がゴールを決めて2-3と逆転する。

その後もバイエルン・ミュンヘンの選手交代が行われたがそのまま試合終了。バイエルン・ミュンヘンが2-3で勝利した。

なお、ドルトムントは20分にニコ・シュロッターベック（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-01 04:40:50 更新