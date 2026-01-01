United Athleがグラフィックアーティスト河村康輔さんと制作した新作Tシャツを発表しました。

今回のテーマは「仲間と出かける」で、河村さんとつながりのあるメンバーがビジュアルにも登場しています。

店舗での先着配布とWEBでの限定セット販売が用意され、ファッションとアートを同時に楽しめる企画です！

United Athle「河村康輔アートプリントTシャツ」

店舗配布開始：2026年3月5日（木）〜なくなり次第終了店舗配布場所：ほそ島や（東京都渋谷区千駄ヶ谷2-29-8 さかえビル1F）WEB販売期間：2026年3月7日（土）12:00〜3月21日（土）12:00WEBセット価格：5,500円（税込）＋送料別途セット内容：Tシャツ＋シルクスクリーンポスター（250×250mm）

United Athleは90年以上の歴史を持つブランクアパレルブランドです。

同ブランドはシルエットや着心地、縫製にこだわった無地アパレルを軸に、豊富なバリエーションを展開しています。

今回の企画は、原宿エリアの喧騒から少し離れた千駄ヶ谷の老舗蕎麦店「ほそ島や」を舞台に、街の日常に溶け込むスタイルで撮影されました。

Kosuke Kawamura Collage T-Shirt 01

販売チャネル：店舗配布対象アイテム

ホワイトボディのフロントに大きな正方形グラフィックを置いた構成で、余白とコラージュのコントラストが際立つデザインです。

グレーボディは黒背景のスクエアプリントとの相性がよく、ストリートにもモードにも振りやすい表情です。

Kosuke Kawamura Collage T-Shirt 02

販売チャネル：店舗配布対象アイテム

フロントのフォトコラージュに「SMILE ABOUT?」の文字を重ねた構図で、ZINEカルチャーを感じる編集感が魅力です。

バックにはシアンブルーとブラックのタイポグラフィが入り、後ろ姿までスタイリングの主役になる一枚です。

ほそ島や配布とLIMITED WEB STORE販売情報

店舗配布条件：注文時に「United Athleの記事を見た旨」を申告店舗配布数：限定数先着順WEB販売商品：Tシャツ＋ポスターのセット販売WEB販売価格：5,500円（税込）＋送料別途

3月5日からは「ほそ島や」店内にシルクスクリーンポスターが掲出され、食事の時間とあわせてコラボの世界観を体感できます。

3月7日から始まるWEB販売はポスターとのセット構成なので、着るアートと飾るアートを同時に手に取れる点がポイントです。

参加メンバーの着用ビジュアルが示すように、気負わず街で着られるバランスに仕上がっているのも今回のコレクションらしさです。

アーティストコラボTシャツは、グラフィックの強さだけでなく、日常でどう着地するかが選ぶ基準になります。

今回の2型は白とグレーで印象が大きく変わるため、手持ちのデニムやジャケットに合わせて選ぶ楽しさも広がるラインナップです☆

仲間と出かける空気をまとう限定コラボ！

United Athle「河村康輔アートプリントTシャツ」の紹介でした。

よくある質問

Q. United Athle 河村康輔アートプリントTシャツの開催期間はいつですか？

WEB販売期間は2026年3月7日（土）12:00〜3月21日（土）12:00です。

Q. United Athle 河村康輔アートプリントTシャツの価格はいくらですか？

WEBセット価格は5,500円（税込）＋送料別途です。

Q. United Athle 河村康輔アートプリントTシャツの内容量・セット内容は？

セット内容はTシャツ＋シルクスクリーンポスター（250×250mm）です。

