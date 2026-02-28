与田祐希、休みの日は「ずっと家でスルメ食べて寝てます」

女優の与田祐希（25歳）が、2月27日に公開されたTBSの公式YouTubeチャンネルで、「休みの日とかずっと家でスルメ食べて寝てます」と語った。



日曜劇場「リブート」の出演者が、自作の小道具を作成し、ドラマ本編に忍び込ませるという企画が行われ、与田が自作のTシャツを作成。与田はTシャツを作りながら「趣味欲しいんですよ。なんか人生に色が出そうじゃないですか。羨ましい、趣味があるって」とコメント。



さらに与田は「休みの日とかずっと家でスルメ食べて寝てます。スルメとチョコ。甘いのとしょっぱいのミルフィーユ。なんか1日それで終わります」と語った。