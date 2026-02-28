M!LK山中柔太朗、佐野勇斗の“メンバー愛”を明かす「ずっと僕らのことを考えてて」

2月27日、フジテレビ系『ノンストップ！』に、M!LKが出演。佐野勇斗のメンバー愛が明かされる場面があった。

【関連】佐野勇斗、M!LKメンバーと見た初日の出SHOTにファン感動「最高のグループ」「5人の絆に涙」

番組のインタビュー内で、山中柔太朗は、佐野について、「本当にずっと僕らのことを考えてて。どの現場でも、M!LK以外の現場でも」「（いろんな現場で）“M!LKのあいついいんですよ”とか紹介してくれたり。一心同体だと思ってくれてるっていう感じがすごいあります」とコメント。

これを聞いて、曽野舜太も、「携帯のホーム画面もずっとM!LKだよね。M!LK5人の画像で」と、佐野のメンバー愛を明かし、実際に佐野がスマホのホーム画面に設定しているという、メンバー5人が素の笑顔を見せている画像も公開された。

さらに、曽野は、「はやちゃん家のトイレに行ったら、だいちゃん（塩崎太智）がなんか逆立ちしてる絵（写真）が飾られてたり」と話すと、佐野は、「トイレに塩崎を飾り始めてから、僕あの、本当に大きいドラマがいっぱい決まった。マジで運気上がってます」と明かしていた。

※塩崎太智の「崎」は、立つ崎