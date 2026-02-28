五輪フィギュア女王、腰のタトゥーが話題「世間をざわつかせる」 米憶測「何をデザインしたか…」
米スポーツメディア「スポーツ・イラストレイテッド」が報道
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートでアリサ・リウ（米国）が輝きを放った。団体と女子で金メダルを獲得して2冠。注目度が急上昇する中、タトゥーが「世間をざわつかせる」と米メディアが報じている。
「米国のスター、アリサ・リウが隠されていたタトゥーを公開し、五輪後に世間をざわつかせる」という見出しで、記事を掲載したのは米スポーツメディア「スポーツ・イラストレイテッド」だ。
五輪で可憐に躍動したリウについて、「新たなステージに立ったことで、リウに対する注目度は高まっている。特に、彼女の容姿などに世間の目が向けられるようになっている」と説明。「それが浮き彫りになったのが2月26日だった。リウの腰にあるタトゥーの写真がソーシャルメディア上で拡散された」と続けた。
このタトゥーは以前、リウがダンスを踊ったTikTok動画の中でも見えていたが、「より鮮明な写真が出回ったことで、改めて波紋を広げている」としている。その背景について「このタトゥーが具体的に何をデザインしたものかは不明だが、一部ではバフォメット（悪魔崇拝やオカルトのシンボルとして認識されているもの）ではないかという声も上がっている」とする一方、「しかし、現時点ではあくまで憶測の域を出てはいない」と伝えた。
（THE ANSWER編集部）