【2月28日更新】週末セール情報まとめ！ 「オクトパストラベラーII」60%オフ、「8番出口」20%オフなどSteamで「SHERLOCK HOLMESシリーズセール」も実施中
2月も終わりに近づくなか、各ゲームストアでは色々なセールが実施されている。そのなかでも要注目のタイトルをいくつかピックアップしたので、ぜひ参考にしてもらいたい。
ニンテンドーeショップでは、映画化もされた「8番出口」のNintendo Switch 2 Editionがセールの対象に。PlayStation Storeでは「OCTOPATH TRAVELER II PS4＆PS5」、「Bloodborne PlayStation Hits」がお得な価格となっている。
またSteamでは「SHERLOCK HOLMESシリーズセール」や「Deep Silverパブリッシャーセール」などのセールが実施されている。
ニンテンドーeショップ
セールタイトル更新
※期間はタイトルごとに異なる
【注目タイトル】
・「8番出口 Nintendo Switch 2 Edition」
570円→456円（20%オフ）
3月17日23時59分まで
本作は実写映画化もされたウォーキングシミュレーター。“異変”を探すことで、無限に続く地下通路から脱出することが目的となる。なおNintendo Switch用のソフトも同様に20%オフとなっている。
PlayStation Store（PS5/PS4）
「SALE MANIA」
期間：3月11日23時59分まで
【注目タイトル】
・「OCTOPATH TRAVELER II PS4＆PS5」
7,800円→3,120円（60%オフ）
ドット絵と3DCGを融合した“HD-2D”のグラフィックスによるRPG。ソリスティアと呼ばれる新たな大地で、新たな8人の冒険が描かれる。また前作「オクトパストラベラー」も同じく60%オフとなっている。
「2,000円以下セール」
期間：3月11日23時59分まで
【注目タイトル】
・「Bloodborne PlayStation Hits」
2,189円→1,094円（50%オフ）
「ダークソウル」シリーズで知られるフロム・ソフトウェアによるアクションRPG。呪われた古都ヤーナムを舞台として、獣狩りの狩人（ハンター）の物語を描いている。
Steam
「SHERLOCK HOLMESシリーズセール」
期間：3月5日3時まで
【注目タイトル】
・「Sherlock Holmes The Awakened」
6,130円→613円（90%オフ）
2008年発表のタイトルをゼロから再構築したリメイク版。プレーヤーは名探偵シャーロック・ホームズとなり、恐ろしいクトゥルフ神話の世界に飛び込み、ヨーロッパとアメリカで巻き起こる失踪事件を捜査していく。
「Deep Silverパブリッシャーセール」
期間：3月3日3時まで
【注目タイトル】
・「Kingdom Come: Deliverance II」
8,090円→4,045円（50%オフ）
15世紀の中世ヨーロッパを舞台としたオープンワールドのアクションRPG。若き主人公・ヘンリーとなって、リアルな中世の世界とスリリングなストーリーを楽しめる。
