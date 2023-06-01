2月28日 記事更新

2月も終わりに近づくなか、各ゲームストアでは色々なセールが実施されている。そのなかでも要注目のタイトルをいくつかピックアップしたので、ぜひ参考にしてもらいたい。

ニンテンドーeショップでは、映画化もされた「8番出口」のNintendo Switch 2 Editionがセールの対象に。PlayStation Storeでは「OCTOPATH TRAVELER II PS4＆PS5」、「Bloodborne PlayStation Hits」がお得な価格となっている。

またSteamでは「SHERLOCK HOLMESシリーズセール」や「Deep Silverパブリッシャーセール」などのセールが実施されている。

ニンテンドーeショップ

セールタイトル更新

※期間はタイトルごとに異なる

【注目タイトル】

・「8番出口 Nintendo Switch 2 Edition」

570円→456円（20%オフ）

3月17日23時59分まで

本作は実写映画化もされたウォーキングシミュレーター。“異変”を探すことで、無限に続く地下通路から脱出することが目的となる。なおNintendo Switch用のソフトも同様に20%オフとなっている。

PlayStation Store（PS5/PS4）

「SALE MANIA」

期間：3月11日23時59分まで

【注目タイトル】

・「OCTOPATH TRAVELER II PS4＆PS5」

7,800円→3,120円（60%オフ）

ドット絵と3DCGを融合した“HD-2D”のグラフィックスによるRPG。ソリスティアと呼ばれる新たな大地で、新たな8人の冒険が描かれる。また前作「オクトパストラベラー」も同じく60%オフとなっている。

「2,000円以下セール」

期間：3月11日23時59分まで

【注目タイトル】

・「Bloodborne PlayStation Hits」

2,189円→1,094円（50%オフ）

「ダークソウル」シリーズで知られるフロム・ソフトウェアによるアクションRPG。呪われた古都ヤーナムを舞台として、獣狩りの狩人（ハンター）の物語を描いている。

Steam

「SHERLOCK HOLMESシリーズセール」

期間：3月5日3時まで

【注目タイトル】

・「Sherlock Holmes The Awakened」

6,130円→613円（90%オフ）

2008年発表のタイトルをゼロから再構築したリメイク版。プレーヤーは名探偵シャーロック・ホームズとなり、恐ろしいクトゥルフ神話の世界に飛び込み、ヨーロッパとアメリカで巻き起こる失踪事件を捜査していく。

「Deep Silverパブリッシャーセール」

期間：3月3日3時まで

【注目タイトル】

・「Kingdom Come: Deliverance II」

8,090円→4,045円（50%オフ）

15世紀の中世ヨーロッパを舞台としたオープンワールドのアクションRPG。若き主人公・ヘンリーとなって、リアルな中世の世界とスリリングなストーリーを楽しめる。

