ファンデリーが２６年３月期利益予想を上方修正

ファンデリー<3137.T>がこの日の取引終了後に、２６年３月期の単独業績予想について、営業利益を８６００万円から１億２２００万円（前期１億３３００万円の赤字）へ、最終利益を２６００万円から６４００万円（同１億８３００万円の赤字）へ上方修正した。



食事コントロールを通して血液検査結果の数値改善を目指す「ミールタイム」の健康食宅配サービスを提供するＭＦＤ事業で定期購入顧客数が予想を下回ったことから、売上高は２９億９２００万円から２６億３１００万円（前期比６．８％増）へ下方修正したものの、国産ハイブランド冷食「旬をすぐに」を製造販売するＣＩＤ事業でビジネス構造の改善が想定以上に進んだことから各利益を上方修正した。



出所：MINKABU PRESS